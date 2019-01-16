В Сербии шестую неделю подряд протестуют против президента Вучича

Фото: EPA

Протесты в Сербии не прекращаются уже шестую неделю подряд. Участники массовых акций требуют смены правительства, честных выборов и свободы слова. Об этом пишет Би-би-си.

Как и ранее, президент Александр Вучич не намерен идти на уступки оппозиции, "даже если на улицы выйдет 5 млн человек". Впрочем, по его же словам, он готов провести внеочередные выборы.

Реклама

Сами протесты начались еще в начале декабря, после того, как неизвестные избили оппозиционера Борко Стефановича:

Фото: Twitter/DraganDjilas

12 декабря злоумышленники также обстреляли и сожгли у Белграда дом журналиста Милана Йовановича, который занимался расследованием коррупции:

Кроме сожжения дома Йовановича, СМИ также сообщали и о множестве других случаев нападения на журналистов.

По последним опросам, партия президента Вучича до сих пор пользуется поддержкой населения - ее поддерживают 53% граждан Сербии.

Также отмечается, что Вучича избрали на высший должностой пост страны в 2017 году. С тех пор он поддерживает евроинтеграцию страны, и, в то же время, не обрывает связи с Россией и Китаем.

Читайте также: В Сербии против "автократа" Вучича протестуют тысячи людей: фото