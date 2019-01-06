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06.01.2019, 16:46

В Сербии против "автократа" Вучича протестуют тысячи людей: фото

В Сербии против "автократа" Вучича протестуют тысячи людей: фото - Фото
Фото: EPA

Протестующие недовольны политикой президента Александра Вучича, уклоном правящей партии в авторитаризм и преследованием журналистов

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Вчера тысячи людей прошли по центру Белграда в знак протеста против проводимой президентом Сербии Александром Вучичем политики. Они также потребовали прекратить нападения на журналистов и оппозицию. Об этом сообщает Reuters.

Сообщается, что у протестующих были в руках плакаты с надписями “Нет государственной измене” и “Защитим конституцию”. Также они выкрикивали “Вучич - вор”.

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Оппозиция, в которую входят около 30 партий и организаций, обвиняет президента Вучича в коррупции и автократическом подходе при управлении государством.

Сам же Вучич, пишет источник, ранее уже заявил, что “даже если на улицы выйдет 5 млн людей”, он не пойдет на поводу у оппозиции и не проведет реформу избирательной системы.

В ответ на это оппозиция заявила, что будет бойкотировать любые выборы в стране.

Фото: EPA

Отмечается, что в последний раз настолько массовые протесты охватывали тогда еще Югославию в начале 2000-х: тогда произошла так называемая Бульдозерная революция, в результате которой с поста президента СРЮ ушел Слободан Милошевич.

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Теги: Александр Вучич, протесты, сербия
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