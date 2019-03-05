Президент Сербии озвучил условия признания Косово

Александр Вучич (фото - EPA)

Белград может быть готов признать Косово суверенным государством, но для этого "должен получить что-то взамен в рамках крупной сделки". Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич в интервью итальянскому информационному агентству ANSA, сообщает Радио Свобода.

"Мы должны сначала найти компромисс, мы не можем признать Косово, не получив ничего с другой стороны. Я уверен, что с помощью наших европейских друзей и при поддержке России, Америки, Китая и других стран мы сможем достичь решения", - сказал Вучич.

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14 декабря, в парламенте Косово поддержали создание армии на базе Сил безопасности Косово.

НАТО и Сербия возмутились решением косовчан: в альянсе пообещали пересмотреть взаимодействие с силами безопасности Косово, а сербская премьер назвала создание армии частью "этнических чисток" сербского меньшинства и пригрозила началом военной операции.