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05.03.2019, 10:37

Президент Сербии озвучил условия признания Косово

Президент Сербии озвучил условия признания Косово - Фото
Александр Вучич (фото - EPA)

Президент Сербии в вопросе признания Косово считает, что "нужно сначала найти компромисс"

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Белград может быть готов признать Косово суверенным государством, но для этого "должен получить что-то взамен в рамках крупной сделки". Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич в интервью итальянскому информационному агентству ANSA, сообщает Радио Свобода.

"Мы должны сначала найти компромисс, мы не можем признать Косово, не получив ничего с другой стороны. Я уверен, что с помощью наших европейских друзей и при поддержке России, Америки, Китая и других стран мы сможем достичь решения", - сказал Вучич.

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14 декабря, в парламенте Косово поддержали создание армии на базе Сил безопасности Косово.

НАТО и Сербия возмутились решением косовчан: в альянсе пообещали пересмотреть взаимодействие с силами безопасности Косово, а сербская премьер назвала создание армии частью "этнических чисток" сербского меньшинства и пригрозила началом военной операции.

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Теги: Александр Вучич, косово, сербия
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