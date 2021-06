В Лондоне возле ж/д станции произошел пожар и мощные взрывы: видео

Сегодня, в южном Лондоне возле железнодорожной станции произошел пожар и мощные взрывы. Об этом сообщает BBC.

Spectators gasp as ball of fire erupts near Elephant and Castle station To license this clip for digital or broadcast use please email [email protected] #news #uknews #elephantandcastle #explosion #londonnews pic.twitter.com/Iq4CxOn6J3

Как отмечается, в 13:45 по местному времени возле ж/д станции Elephant and Castle начался пожар, из-за которого в небо над южным Лондоном поднялось огромное облако дыма. Позже, по словам очевидцев, прогремело несколько взрывов.

Three commercial units underneath the railway arches are completely alight and four cars and a telephone box are also alight near #ElephantandCastle Railway Station. Road closures are in place and people are advised to avoid the area and keep windows and doors closed pic.twitter.com/yALJKnVd8d