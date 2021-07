В порту Дубая прогремел мощный взрыв: видео

В порту Дубая Джебель Али загорелся контейнеровоз, после чего прогремел взрыв, толчки которого ощутили в торговом центре города. Об этом сообщает AFP со ссылкой на государственные СМИ Объединенных Арабских Эмиратов.

Команда пожарных работает над ликвидацией возгорания.

Свидетели говорят, что здания сотрясались по всему городу.

Жители Дубая публикуют в социальных сетях видео, на которых в небо над городом взмывает огненный шар.

Как сообщил корреспондент Reuters, две пожарные машины и автомобили скорой помощи направляются на юг Дубая.

Как пишет ABC News, официальные лица ОАЭ заявили, что информация о жертвах не поступала. Масштабы ущерба, причиненного взрывом, пока неизвестны.

Watch: Footage shows the moment an explosion erupted off Jebel Ali port in #Dubai, according to a video being shared online.https://t.co/fcoBvIByb3 pic.twitter.com/R6AGSk2LyG