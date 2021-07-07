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В порту Дубая прогремел мощный взрыв: видео

Цей матеріал також доступний українською
07.07.2021, 23:54
В порту Дубая прогремел мощный взрыв: видео - Фото
Фото: EPA

В порту Дубая Джебель Али загорелся контейнеровоз, после чего прогремел взрыв, толчки которого ощутили в торговом центре города. Об этом сообщает AFP со ссылкой на государственные СМИ Объединенных Арабских Эмиратов.

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Команда пожарных работает над ликвидацией возгорания.

Свидетели говорят, что здания сотрясались по всему городу.

Жители Дубая публикуют в социальных сетях видео, на которых в небо над городом взмывает огненный шар.

Как сообщил корреспондент Reuters, две пожарные машины и автомобили скорой помощи направляются на юг Дубая.

Как пишет ABC News, официальные лица ОАЭ заявили, что информация о жертвах не поступала. Масштабы ущерба, причиненного взрывом, пока неизвестны. 

Читайте также: Столб огня озарил горизонт. В Каспийском море произошел мощный взрыв – видео

Вадим Ребрина
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взрыв оаэ Дубай
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