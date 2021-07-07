В порту Дубая прогремел мощный взрыв: видео
В порту Дубая Джебель Али загорелся контейнеровоз, после чего прогремел взрыв, толчки которого ощутили в торговом центре города. Об этом сообщает AFP со ссылкой на государственные СМИ Объединенных Арабских Эмиратов.
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Команда пожарных работает над ликвидацией возгорания.
Свидетели говорят, что здания сотрясались по всему городу.
Жители Дубая публикуют в социальных сетях видео, на которых в небо над городом взмывает огненный шар.
Как сообщил корреспондент Reuters, две пожарные машины и автомобили скорой помощи направляются на юг Дубая.
Как пишет ABC News, официальные лица ОАЭ заявили, что информация о жертвах не поступала. Масштабы ущерба, причиненного взрывом, пока неизвестны.
Watch: Footage shows the moment an explosion erupted off Jebel Ali port in #Dubai, according to a video being shared online.https://t.co/fcoBvIByb3 pic.twitter.com/R6AGSk2LyG— Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) July 7, 2021
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