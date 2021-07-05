В Каспийском море, у берегов Азербайджана, произошел масштабный взрыв. Азербайджанская государственная нефтегазовая компания SOCAR вероятной причиной называет извержение грязевого вулкана, передает APA.

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На кадрах, распространяемых в соцсетях, видно гигантский столб огня посреди моря, который высоко поднимался над горизонтом.

Замначальника отдела по связям с общественностью SOCAR Ибрагим Ахмедов говорит, что взрыв произошел в 10-12 км от месторождения Умид – при этом ни на одной из платформ SOCAR взрыва не было. По его словам, предварительной версией причин взрыва считается извержение грязевого вулкана.

Также признаки извержения грязевого вулкана увидел директор республиканского сейсмологического центра Азербайджана Гурбан Етирмишли.

"На платформах, нефтяных скважинах или кораблях пограничных войск в Каспийском море не было никаких аварий. Это признак грязевого вулкана. В Каспийском море есть много грязевых вулканов, один из которых извергался. Он сопровождался возгоранием и быстро погас через 20-30 секунд", – сказал он.

В Министерстве чрезвычайных ситуаций Азербайджана заявили, что начали расследование инцидента. В SOCAR добавили, что на место взрыва отправился корабль с экспертами – об их выводах сообщат позже.

3 июля в Мексиканском заливе произошел пожар на подводном нефтепроводе. Казалось, словно "горит" море.

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Марк Сировой

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