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"Горело море". В Мексиканском заливе произошел пожар на подводном нефтепроводе – видео

Цей матеріал також доступний українською
03.07.2021, 10:06
Пожар на подводном нефтепроводе в Мексиканском заливе (скриншот видео Televisa Veracruz, Twitter)

На подводном нефтяном турбопроводе в Мексиканском заливе произошел пожар. На поверхность воды вырывалось пламя, которое в соцсетях начали называть "огненным оком", передает Reuters.

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Как сообщается, пожар произошел пожар в мексиканском месторождении Ку-Малооб-Заап на нефтепроводе компании Pemex.

На тушение пожара ушло более пяти часов, заявили в компании. Для этого использовали жидкий азот. Сообщений о пострадавших не поступало. В Pemex также добавили, что расследуют причину инцидента.

Анхель Каррисалес, глава мексиканского регулятора по энергобезопасности, заверил, что инцидент "не привел к разливу нефти". При этом он не объяснил, что горело на поверхности воды.

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Видео – Televisa Veracruz

Марк Сировой
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пожар Мексиканский залив нефтепровод Pemex трубопровод
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