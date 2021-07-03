"Горело море". В Мексиканском заливе произошел пожар на подводном нефтепроводе – видео

На подводном нефтяном турбопроводе в Мексиканском заливе произошел пожар. На поверхность воды вырывалось пламя, которое в соцсетях начали называть "огненным оком", передает Reuters.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Как сообщается, пожар произошел пожар в мексиканском месторождении Ку-Малооб-Заап на нефтепроводе компании Pemex.

На тушение пожара ушло более пяти часов, заявили в компании. Для этого использовали жидкий азот. Сообщений о пострадавших не поступало. В Pemex также добавили, что расследуют причину инцидента.

Анхель Каррисалес, глава мексиканского регулятора по энергобезопасности, заверил, что инцидент "не привел к разливу нефти". При этом он не объяснил, что горело на поверхности воды.

#ULTIMAHORA | Explota línea submarina de #Pemex en la Plataforma KuSierra de 78 metros de profundidad. El accidente mantiene un incendio sobre la superficie, no se reportan lesionados. Tres barcos han apoyado para sofocar las llamas. Pemex no ha emitido ningún tipo de comunicado. pic.twitter.com/Yt5KRlo4o9 — Televisa Veracruz (@televertv) July 2, 2021

Читайте также: Грузовой самолет Boeing 737 совершил аварийную посадку в Тихом океане

Видео – Televisa Veracruz

Марк Сировой

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.