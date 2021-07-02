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Грузовой самолет Boeing 737 совершил аварийную посадку в Тихом океане

Цей матеріал також доступний українською
02.07.2021, 18:10
Грузовой самолет Boeing 737 совершил аварийную посадку в Тихом океане - Фото
Иллюстративное фото - Depositphotos.com

Грузовой самолет Boeing 737 экстренно сел на воду в Тихом океане у берегов Гонолулу, столицы Гавайев. Об этом сообщает CNBC со ссылкой на Федеральное управление гражданской авиации США (FAA).

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Как сообщается, инцидент произошел около 02:30 по местному времени. Пилоты рейса 810 гавайской грузовой авиакомпании Transair сообщили о неисправности двигателя самолета и попытались вернуться в аэропорт Гонолулу, однако им пришлось приземлиться на воду.

По предварительной информации, береговая охрана спасла обоих членов экипажа. FAA и Национальный совет по безопасности на транспорте проведут расследование инцидента.

В CNBC отдельно подчеркивают, что экстренную посадку совершил не Boeing 737-8 MAX, который c весны 2019-го по зиму 2020-го не летал из-за ряда авиакатастроф.

Авиакомпания и Boeing пока инцидент не прокомментировали.

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Марк Сировой
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самолет Тихий океан гавайи Boeing 737 аварийная посадка гонолулу
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