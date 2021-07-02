Грузовой самолет Boeing 737 совершил аварийную посадку в Тихом океане

Грузовой самолет Boeing 737 экстренно сел на воду в Тихом океане у берегов Гонолулу, столицы Гавайев. Об этом сообщает CNBC со ссылкой на Федеральное управление гражданской авиации США (FAA).

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Как сообщается, инцидент произошел около 02:30 по местному времени. Пилоты рейса 810 гавайской грузовой авиакомпании Transair сообщили о неисправности двигателя самолета и попытались вернуться в аэропорт Гонолулу, однако им пришлось приземлиться на воду.

По предварительной информации, береговая охрана спасла обоих членов экипажа. FAA и Национальный совет по безопасности на транспорте проведут расследование инцидента.

В CNBC отдельно подчеркивают, что экстренную посадку совершил не Boeing 737-8 MAX, который c весны 2019-го по зиму 2020-го не летал из-за ряда авиакатастроф.

Авиакомпания и Boeing пока инцидент не прокомментировали.

В середине июня самолет Катовице-Запорожье совершил аварийную посадку в Польше.

Читайте также: В США мужчина выпрыгнул из самолета, когда тот уже готовился взлететь

Марк Сировой

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.