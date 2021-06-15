Самолет Катовице-Запорожье совершил аварийную посадку в Польше
Сегодня, 15 июня, в Польше совершил аварийную посадку пассажирский самолет авиакомпании Wizzair, летевший в Украину. Об этом сообщает Wiadomosci.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Как отмечается, инцидент произошел в аэропорту Катовице-Пыжовице – пилоты сообщили о неисправности сразу после взлета борта, следовавшего в Запорожье.
Сообщается, что самолет около часа кружил над Силезией, пока не израсходовал топливо, а потом совершил аварийную посадку.
Представитель аэропорта Катовице Петр Адамчик сообщил, что самолет Wizzair взлетел в 13:00, а приземлился около 14:15.
На борту находились 153 пассажира. Они отправились в Запорожье в другом самолете.
- 5 июня авиакомпания Международные авиалинии Украины сообщила о пересмотре своих планов по восстановлению полетов в Польшу с 18 июня.
Читайте также: "Атака" на самолет с воздуха. В США цикады задержали первый рейс Байдена за границу
Комментарии