Самолет Катовице-Запорожье совершил аварийную посадку в Польше

Сегодня, 15 июня, в Польше совершил аварийную посадку пассажирский самолет авиакомпании Wizzair, летевший в Украину. Об этом сообщает Wiadomosci.

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Как отмечается, инцидент произошел в аэропорту Катовице-Пыжовице – пилоты сообщили о неисправности сразу после взлета борта, следовавшего в Запорожье.

Сообщается, что самолет около часа кружил над Силезией, пока не израсходовал топливо, а потом совершил аварийную посадку.

Представитель аэропорта Катовице Петр Адамчик сообщил, что самолет Wizzair взлетел в 13:00, а приземлился около 14:15.

На борту находились 153 пассажира. Они отправились в Запорожье в другом самолете.

5 июня авиакомпания Международные авиалинии Украины сообщила о пересмотре своих планов по восстановлению полетов в Польшу с 18 июня.

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Наталия Медведева

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