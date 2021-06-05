МАУ отменила запуск рейсов в Польшу

Авиакомпания Международные авиалинии Украины сообщила о пересмотре своих планов по восстановлению полетов в Польшу с 18 июня. Об этом говорится на сайте МАУ.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Причиной такого решения стала ситуация, возникшая в связи с необходимостью облета территории Беларуси и последующим перераспределением пассажиропотоков, который компания наблюдает на данном направлении, пояснили в МАУ.

Компания будет внимательно анализировать рынок как прямых (point to point) пассажиров, следующих в/из Польши, так и трансферных пассажиров, следующих с пересадкой в Польше или Украине.

"В случае восстановления спроса, необходимого для сети МАУ, рейсы будут восстановлены", – говорится в сообщении.

Для пассажиров, которые купили билеты на фактически отмененные рейсы возможны следующие действия:

- изменение даты путешествия на рейсы МАУ без оплаты штрафа в соответствии с тарифом в оригинальном классе в течение периода действия билета, при условии снятия ограничений аэропортом;

- обмен билета на промо-код с дополнительным 25% бонусом на сайте МАУ;

- возврат средств.

23 мая 2021 года режим диктатора Беларуси Александра Лукашенко, используя истребитель, вынудил самолет Ryanair сесть в Минске. С борта сотрудники КГБ сняли сооснователя оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича.

В результате президенты Латвии, Литвы и Эстонии призвали закрыть воздушное пространство Беларуси. Литва отказалась принимать и отправлять рейсы, проходящие через Беларусь. Летать над Беларусью прекратит и Великобритания. Президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабмину отработать соответствующее решение.

МАУ заявила, что прекратит летать через Беларусь после решения Кабмина.

Вадим Ребрина

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.