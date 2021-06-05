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МАУ отменила запуск рейсов в Польшу

05.06.2021, 19:26
МАУ отменила запуск рейсов в Польшу - Фото
Фото: Filip Singer/EPA

Авиакомпания Международные авиалинии Украины сообщила о пересмотре своих планов по восстановлению полетов в Польшу с 18 июня. Об этом говорится на сайте МАУ.

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Причиной такого решения стала ситуация, возникшая в связи с необходимостью облета территории Беларуси и последующим перераспределением пассажиропотоков, который компания наблюдает на данном направлении, пояснили в МАУ.

Компания будет внимательно анализировать рынок как прямых (point to point) пассажиров, следующих в/из Польши, так и трансферных пассажиров, следующих с пересадкой в Польше или Украине.

"В случае восстановления спроса, необходимого для сети МАУ, рейсы будут восстановлены", – говорится в сообщении.

Для пассажиров, которые купили билеты на фактически отмененные рейсы возможны следующие действия:

- изменение даты путешествия на рейсы МАУ без оплаты штрафа в соответствии с тарифом в оригинальном классе в течение периода действия билета, при условии снятия ограничений аэропортом;

- обмен билета на промо-код с дополнительным 25% бонусом на сайте МАУ;

- возврат средств.

Вадим Ребрина
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польша беларусь мау авиасообщение
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