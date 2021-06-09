"Атака" на самолет с воздуха. В США цикады задержали первый рейс Байдена за границу

В США впервые за 17 лет произошла задержка президентского авиарейса. Причиной стали стаи цикад – насекомые забрались во внешние части самолета и полет пришлось отложить, передает CNN.

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Изначально самолет с президентом США Джо Байденом на борту должен был вылететь во вторник вечером, 8 июня. Однако из-за нашествия цикад рейс пришлось отложить до утра среды, 9 июня.

Этот полет станет первым визитом нового главы Соединенных Штатов за границу: Байден посетит Великобританию.

Между тем, уже к концу июня цикады должны исчезнуть, следующее их появление ожидают в 2038 году.

В мае 2020 года Индию и Пакистан атаковали полчища саранчи.

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Дарья Мостовая

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