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"Атака" на самолет с воздуха. В США цикады задержали первый рейс Байдена за границу

09.06.2021, 13:00
Иллюстративное фото: depositphotos.com

В США впервые за 17 лет произошла задержка президентского авиарейса. Причиной стали стаи цикад – насекомые забрались во внешние части самолета и полет пришлось отложить, передает CNN.

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Изначально самолет с президентом США Джо Байденом на борту должен был вылететь во вторник вечером, 8 июня. Однако из-за нашествия цикад рейс пришлось отложить до утра среды, 9 июня.

Этот полет станет первым визитом нового главы Соединенных Штатов за границу: Байден посетит Великобританию.

Между тем, уже к концу июня цикады должны исчезнуть, следующее их появление ожидают в 2038 году.

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Дарья Мостовая
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США самолет авиарейс джо байден цикада
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