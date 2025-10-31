Бывшего руководителя фискальной службы Насирова отправили на шесть лет за решетку

Роман Насиров (Фото: пресс-служба Кабмина)

Высший антикоррупционный суд вынес приговор бывшему главе Государственной фискальной службы Украины – шесть лет за решеткой со штрафом 17 000 грн. Об этом сообщила Специализированная антикоррупционная прокуратура.

Имени в прокуратуре не назвали, но Центр противодействия коррупции сообщил, что речь идет о Романе Насирове.

Экс-главу ГФС суд признал виновным в злоупотреблении властью или служебным положением. Кроме штрафа, его также лишили права занимать должности в органах государственной власти, местного самоуправления и коммунальных предприятиях сроком на три года.

ВАКС также постановил взять обвиняемого под стражу в зале суда.

Вместе с тем коллегия судей признала бывшего начальника департамента ГФС невиновным в пособничестве злоупотребления властью. Речь идет о Владимире Новикове, его вину доказать не удалось. Суд также не удовлетворил гражданский иск о взыскании с обвиняемых 44 млн грн.

В САП отметили, что приговор суда вступает в законную силу через 30 дней со дня провозглашения, если он не будет обжалован в апелляционном порядке.

Как отметили в ЦПК, Апелляционная палата ВАКС теперь должна рассмотреть жалобы на приговор до середины апреля 2026 года. Если не успеют этого сделать, Насиров избежит ответственности из-за истечения срока давности.

Расследование установило, что Насиров в течение 2015-2016 годов действовал в интересах народного депутата VII созыва – речь идет об Александре Онищенко. Председатель ГФС принял ряд необоснованных и незаконных решений о рассрочке налогового долга и обязательств ООО "Фирма "Хас", ООО "Карпатнадраинвест" и ООО "Надра Геоцентр".

По материалам дела, эти решения были приняты с нарушением законной процедуры – без надлежащего обоснования и законных оснований. Это повлекло тяжкие последствия, а именно – в госбюджет не поступили обязательные платежи на сумму более 2 млрд грн.