Колишнього керівника фіскальної служби Насірова відправили на шість років за ґрати

Роман Насіров (Фото: прес-служба Кабміну)

Вищий антикорупційний суд виніс вирок колишньому голові Державної фіскальної служби України – шість років за ґратами зі штрафом 17 000 грн. Про це повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

Імені в прокуратурі не назвали, але Центр протидії корупції повідомив, що йдеться про Романа Насірова.

Ексочільника ДФС суд визнав винним у зловживанні владою або службовим становищем. Окрім штрафу, його також позбавили права обіймати посади в органах державної влади, місцевого самоврядування та комунальних підприємствах строком на три роки.

ВАКС також ухвалив узяти обвинуваченого під варту в залі суду.

Разом із тим колегія суддів визнала колишнього начальника департаменту ДФС невинуватим у пособництві зловживання владою. Йдеться про Володимира Новікова, його провину довести не вдалося. Суд також не задовольнив цивільний позов про стягнення з обвинувачених 44 млн грн.

У САП зазначили, що вирок суду набирає законної сили через 30 днів із дня проголошення, якщо його не буде оскаржено в апеляційному порядку.

Як зазначили в ЦПК, Апеляційна палата ВАКС тепер має розглянути скарги на вирок до середини квітня 2026 року. Якщо не встигнуть цього зробити, Насіров уникне відповідальності через сплив строку давності.

Розслідування встановило, що Насіров протягом ‎2015-2016 років діяв в інтересах народного депутата VII скликання – йдеться про Олександра Онищенка. Голова ДФС ухвалив низку необґрунтованих та незаконних рішень про розстрочення податкового боргу та зобов'язань ТОВ "Фірма "Хас", ТОВ "Карпатнадраінвест" та ТОВ "Надра Геоцентр".

За матеріалами справи, ці рішення були ухвалені з порушенням законної процедури – без належного обґрунтування та законних підстав. Це спричинило тяжкі наслідки, а саме – до держбюджету не надійшли обов'язкові платежі на суму понад 2 млрд грн.