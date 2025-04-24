ВАКС узяв ексголову фіскальної служби Насірова під варту та збільшив йому залог
Вищій антикорупційний конституційний суд взяв під варту ексголову Державної фіскальної служби Романа Насірова. Також йому збільшили розмір застави з 27 до 40 млн грн, повідомив Центр протидії корупції.
Зазначається, що колегія суддів, до якої увійшли Ігор Строгий, Леся Федорак і Віктор Ногачевський, частково задовольнили клопотання прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП), яке стало наслідком мобілізації Насірова. САП просила узяти ексголову ДФС під варту та збільшити заставу до 75 млн грн.
Як повідомили в ЦПД, розгляд клопотання тривав протягом останніх двох судових засідань. Суд заслухав доводи прокурора, яка зазначила, що бажання Насірова мобілізуватися повʼязано зі спливом строку притягнення до кримінальної відповідальності, який спливає менш ніж за рік.
Водночас сам Насіров та його захисники були проти задоволення клопотання та стверджували, що добровільна мобілізація – це "борг державі та обовʼязок".
Свідки, допитані судом, підтвердили, що ініціатива з пошуку військової частини походила від Насірова. Пізніше він був переведений з бойової посади на небойову через наявність відповідного висновку військово-лікарської комісії.
Також вони зазначили, що Насіров не повідомляв керівництво військової частини про необхідність йому зʼявлятися до суду під час несення служби.
- Насірова звинувачують у тому, що у 2015-2016 роках, бувши головою ДФС і діючи на користь депутата Онищенка, він ухвалив низку незаконних рішень про розстрочення податкового боргу кількох підприємств.
- Також Насіров обвинувачується у справі про найбільший хабар в історії – понад 722 млн грн у валюті за сприяння у відшкодуванні 3,2 млрд грн ПДВ для агрохолдингу.
- 9 квітня 2025 року у медіа з'явилася інформація про мобілізацію Насірова. Підставою для зарахування до військової частини стала довідка про проходження ВЛК від 30 січня 2025 року. Однак вже 10 квітня наказ було визнано протиправним, командир в/ч скасував його, а Сирський наказав розпочати службове розслідування.
- Того самого дня ВАКС продовжив Насірову запобіжний захід у вигляді підписки про невиїзд – у справі про хабар.
- Насіров стверджує, що він "простий хлопець з Чернігова" і що "хтось" нібито хотів, щоб наказ про його мобілізацію скасували.
- 17 квітня САП звинуватила Насірова у спробі уникнути вироку шляхом мобілізації, прокуратура вимагає арешту.