ВАКС взял экс-главу фискальной службы Насирова под стражу и увеличил ему залог

Насиров заявил, что его желание мобилизоваться – это долг государству

Роман Насиров (Фото: pravo.ua)

Высший антикоррупционный конституционный суд взял под стражу экс-главу Государственной фискальной службы Романа Насирова. Также ему увеличили размер залога с 27 до 40 млн грн, сообщил Центр противодействия коррупции.

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Отмечается, что коллегия судей, в которую вошли Игорь Строгий, Леся Федорак и Виктор Ногачевский, частично удовлетворили ходатайство прокурора Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), которое явилось следствием мобилизации Насирова. САП просила взять экс-председателя ГФС под стражу и увеличить залог до 75 млн грн.

Как сообщили в ЦПК, рассмотрение ходатайства продолжалось в течение последних двух судебных заседаний. Суд заслушал доводы прокурора, которая отметила, что желание Насирова мобилизоваться связано с истечением срока привлечения к уголовной ответственности, который истекает менее чем через год.

В то же время сам Насиров и его защитники были против удовлетворения ходатайства и утверждали, что добровольная мобилизация – это "долг государству и обязанность".

Свидетели, допрошенные судом, подтвердили, что инициатива по поиску воинской части происходила от Насирова. Позже он был переведен с боевой должности на небоевую из-за наличия соответствующего заключения военно-врачебной комиссии.

Также они отметили, что Насиров не сообщал руководству воинской части о необходимости явиться в суд во время несения службы.