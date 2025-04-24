ВАКС взял экс-главу фискальной службы Насирова под стражу и увеличил ему залог
Высший антикоррупционный конституционный суд взял под стражу экс-главу Государственной фискальной службы Романа Насирова. Также ему увеличили размер залога с 27 до 40 млн грн, сообщил Центр противодействия коррупции.
Отмечается, что коллегия судей, в которую вошли Игорь Строгий, Леся Федорак и Виктор Ногачевский, частично удовлетворили ходатайство прокурора Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), которое явилось следствием мобилизации Насирова. САП просила взять экс-председателя ГФС под стражу и увеличить залог до 75 млн грн.
Как сообщили в ЦПК, рассмотрение ходатайства продолжалось в течение последних двух судебных заседаний. Суд заслушал доводы прокурора, которая отметила, что желание Насирова мобилизоваться связано с истечением срока привлечения к уголовной ответственности, который истекает менее чем через год.
В то же время сам Насиров и его защитники были против удовлетворения ходатайства и утверждали, что добровольная мобилизация – это "долг государству и обязанность".
Свидетели, допрошенные судом, подтвердили, что инициатива по поиску воинской части происходила от Насирова. Позже он был переведен с боевой должности на небоевую из-за наличия соответствующего заключения военно-врачебной комиссии.
Также они отметили, что Насиров не сообщал руководству воинской части о необходимости явиться в суд во время несения службы.
- Насирова обвиняют в том, что в 2015-2016 годах, будучи главой ГФС и действуя в пользу депутата Онищенко, он принял ряд незаконных решений о рассрочке налогового долга нескольких предприятий.
- Также Насиров обвиняется в деле о самой большой взятке в истории – более 722 млн грн в валюте при содействии в возмещении 3,2 млрд грн НДС для агрохолдинга.
- 9 апреля 2025 года у медиа появилась информация о мобилизации Насирова. Основанием для отнесения в воинскую часть стала справка о прохождении ВВК от 30 января 2025 года. Однако уже 10 апреля приказ был признан противоправным, командир в/ч отменил его, а Сырский приказал начать служебное расследование.
- В тот же день ВАКС продлил Насирову меру пресечения в виде подписки о невыезде – по делу о взятках.
- Насиров утверждает, что он "простой парень из Чернигова" и что "кто-то" якобы хотел, чтобы приказ о его мобилизации отменили.
- 17 апреля САП обвинила Насирова в попытке избежать приговора путем мобилизации, прокуратура требует ареста.