Что означает отмена приказа о призыве Насирова в ВСУ: LIGA.net получила объяснение
Военная часть, в ряды которой должен был вступить экс-глава Государственной фискальной службы Роман Насиров, фигурант двух коррупционных дел, отменила приказ о призыве. Это значит, что Насиров больше не в статусе мобилизованного вообще, объяснил LIGA.net адвокат практики Безопасности бизнеса в компании Juscutum Александр Чернуха.
В в/ч А0139 (Киев) в ответ на запрос LIGA.net сообщили, что военная часть отменила приказ о призыве Насирова на службу во время мобилизации на особый период, и после этого "произошло восстановление предыдущего положения" Насирова.
LIGA.net решила уточнить у правозащитников, означает ли это отмену решения о мобилизации как таковой, или же речь идет о том, что Насиров не будет служить конкретно в этой воинской части.
Адвокат Чернуха объяснил, что Насиров больше не мобилизован – он возвращается к статусу военнообязанного.
"Нужно понимать, что Насиров пошел добровольно служить. И процедура призыва добровольно отличается от обычной мобилизации", – отметил он.
Предполагается, что добровольцев направляют на прохождение военно-врачебной комиссии командиры частей или начальники рекрутинговых центров.
Если же человек был мобилизован не добровольно, то рекрутинг происходит в распределительном пункте, где его учетные данные проверяются, проводится повторная медицинская комиссия, после чего направляют в соответствующую воинскую часть в соответствии с потребностями армии и его специальностью или физическим состоянием.
Отвечая на вопрос, является ли прецедентом отмена мобилизации решением комбрига, адвокат сказал, что это прецедент лишь в том плане, что решение воинской части отличается от постановления Верховного суда от 5 февраля 2025 года.
"Возникают вопросы к процедуре мобилизации Насирова (была ли соблюдена процедура мобилизации?), на которые смогут ответить только правоохранительные органы, которые расследуют это дело", – сказал Чернуха.
- Насирова обвиняют в том, что в 2015-2016 годах, будучи главой ГФС и действуя в пользу депутата Онищенко, он принял ряд незаконных решений о рассрочке налогового долга нескольких предприятий.
- Также Насиров обвиняется в деле о самой большой взятке в истории. По утверждению НАБУ, экс-председатель ГФС получил более 722 млн грн в валюте за содействие в возмещении 3,2 млрд грн НДС для агрохолдинга (коррупционный тариф составил 20% от суммы возврата).
- 9 апреля 2025 года в медиа появилась информация о мобилизации Насирова. Основанием стала справка о прохождении ВВК от 30 января 2025 года.
- Уже 10 апреля после резонанса приказ был признан противоправным, командир в/ч отменил его, а Сырский приказал начать служебное расследование.
- В тот же день ВАКС продлил Насирову меру пресечения в виде подписки о невыезде – по делу о взятках.
- Насиров утверждает, что он "простой парень из Чернигова" и что "кто-то" якобы хотел, чтобы приказ о его мобилизации отменили.
- 17 апреля САП обвинила Насирова в попытке избежать приговора путем мобилизации, прокуратура требует ареста.