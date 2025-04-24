Что означает отмена приказа о призыве Насирова в ВСУ: LIGA.net получила объяснение

Роман Насиров (Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Военная часть, в ряды которой должен был вступить экс-глава Государственной фискальной службы Роман Насиров, фигурант двух коррупционных дел, отменила приказ о призыве. Это значит, что Насиров больше не в статусе мобилизованного вообще, объяснил LIGA.net адвокат практики Безопасности бизнеса в компании Juscutum Александр Чернуха.

В в/ч А0139 (Киев) в ответ на запрос LIGA.net сообщили, что военная часть отменила приказ о призыве Насирова на службу во время мобилизации на особый период, и после этого "произошло восстановление предыдущего положения" Насирова.

LIGA.net решила уточнить у правозащитников, означает ли это отмену решения о мобилизации как таковой, или же речь идет о том, что Насиров не будет служить конкретно в этой воинской части.

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Адвокат Чернуха объяснил, что Насиров больше не мобилизован – он возвращается к статусу военнообязанного.

"Нужно понимать, что Насиров пошел добровольно служить. И процедура призыва добровольно отличается от обычной мобилизации", – отметил он.

Предполагается, что добровольцев направляют на прохождение военно-врачебной комиссии командиры частей или начальники рекрутинговых центров.

Если же человек был мобилизован не добровольно, то рекрутинг происходит в распределительном пункте, где его учетные данные проверяются, проводится повторная медицинская комиссия, после чего направляют в соответствующую воинскую часть в соответствии с потребностями армии и его специальностью или физическим состоянием.

Отвечая на вопрос, является ли прецедентом отмена мобилизации решением комбрига, адвокат сказал, что это прецедент лишь в том плане, что решение воинской части отличается от постановления Верховного суда от 5 февраля 2025 года.

"Возникают вопросы к процедуре мобилизации Насирова (была ли соблюдена процедура мобилизации?), на которые смогут ответить только правоохранительные органы, которые расследуют это дело", – сказал Чернуха.