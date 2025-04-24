Що означає скасування наказу про призов Насірова до ЗСУ: LIGA.net отримала пояснення
Військова частина, до лав якої мав долучитись ексглава Державної фіскальної служби Роман Насіров, фігурант двох корупційних справ, скасувала наказ про призов. Це означає, що Насіров більше не перебуває у статусі мобілізованого взагалі, пояснив LIGA.net адвокат практики Безпеки бізнесу в компанії Juscutum Олександр Чорнуха.
У в/ч А0139 (Київ) у відповідь на запит LIGA.net повідомили, що військова частина скасувала наказ про призов Насірова на службу під час мобілізації, на особливий період, і після цього "відбулось відновлення попереднього становища" Насірова.
LIGA.net вирішила уточнити у правозахисників, чи означає це скасування рішення про мобілізацію як таку, або ж йдеться про те, що Насіров не служитиме конкретно в цій військовій частині.
Адвокат Чорнуха пояснив, що Насіров більше не є мобілізованим – він повертається до статусу військовозобов’язаного.
"Потрібно розуміти, що Насіров пішов добровільно служити. І процедура призову добровільно відрізняється від звичайної мобілізації", – зазначив він.
Передбачається, що добровольців скеровують до проходження військово-лікарської комісії командири частин або начальники рекрутингових центрів.
Якщо ж особа була мобілізована не добровільно, то рекрутинг відбувається в розподільчому пункті, де її облікові дані перевіряються, проводиться повторна медична комісія, після чого людину скеровують до відповідної військової частини, згідно з потребами армії та її фахом або фізичним станом.
Відповідаючи на запитання, чи є прецедентом скасування мобілізації рішенням комбрига, адвокат сказав, що це прецедент лише в тому плані, що рішення військової частини відрізняється від постанови Верховного суду від 5 лютого 2025 року.
"Виникають питання до процедури мобілізації Насірова (чи була дотримана процедура мобілізації?), на які зможуть дати відповідь лише правоохоронні органи, що розслідують цю справу", – сказав Чорнуха.
- Насірова звинувачують у тому, що у 2015-2016 роках, бувши головою ДФС і діючи на користь депутата Онищенка, він ухвалив низку незаконних рішень про розстрочення податкового боргу кількох підприємств.
- Також Насіров обвинувачується у справі про найбільший хабар в історії. За твердженням НАБУ, ексголова ДФС отримав понад 722 млн грн у валюті за сприяння у відшкодуванні 3,2 млрд грн ПДВ для агрохолдингу (корупційний тариф становив 20% від суми повернення).
- 9 квітня 2025 року у медіа з'явилась інформація про мобілізацію Насірова. Підставою для зарахування до військової частини стала довідка про проходження ВЛК від 30 січня 2025 року.
- Вже 10 квітня, після резонансу, наказ було визнано протиправним, командир в/ч скасував його, а Сирський наказав розпочати службове розслідування.
- Того самого дня ВАКС продовжив Насірову запобіжний захід у вигляді підписки про невиїзд – у справі про хабар.
- Насіров стверджує, що він "простий хлопець з Чернігова", і що "хтось" нібито хотів, щоб наказ про його мобілізацію скасували.
- 17 квітня САП звинуватила Насірова у спробі уникнути вироку шляхом мобілізації, прокуратура вимагає арешту.