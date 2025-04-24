Що означає скасування наказу про призов Насірова до ЗСУ: LIGA.net отримала пояснення

Роман Насіров (Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Військова частина, до лав якої мав долучитись ексглава Державної фіскальної служби Роман Насіров, фігурант двох корупційних справ, скасувала наказ про призов. Це означає, що Насіров більше не перебуває у статусі мобілізованого взагалі, пояснив LIGA.net адвокат практики Безпеки бізнесу в компанії Juscutum Олександр Чорнуха.

У в/ч А0139 (Київ) у відповідь на запит LIGA.net повідомили, що військова частина скасувала наказ про призов Насірова на службу під час мобілізації, на особливий період, і після цього "відбулось відновлення попереднього становища" Насірова.

LIGA.net вирішила уточнити у правозахисників, чи означає це скасування рішення про мобілізацію як таку, або ж йдеться про те, що Насіров не служитиме конкретно в цій військовій частині.

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Адвокат Чорнуха пояснив, що Насіров більше не є мобілізованим – він повертається до статусу військовозобов’язаного.

"Потрібно розуміти, що Насіров пішов добровільно служити. І процедура призову добровільно відрізняється від звичайної мобілізації", – зазначив він.

Передбачається, що добровольців скеровують до проходження військово-лікарської комісії командири частин або начальники рекрутингових центрів.

Якщо ж особа була мобілізована не добровільно, то рекрутинг відбувається в розподільчому пункті, де її облікові дані перевіряються, проводиться повторна медична комісія, після чого людину скеровують до відповідної військової частини, згідно з потребами армії та її фахом або фізичним станом.

Відповідаючи на запитання, чи є прецедентом скасування мобілізації рішенням комбрига, адвокат сказав, що це прецедент лише в тому плані, що рішення військової частини відрізняється від постанови Верховного суду від 5 лютого 2025 року.

"Виникають питання до процедури мобілізації Насірова (чи була дотримана процедура мобілізації?), на які зможуть дати відповідь лише правоохоронні органи, що розслідують цю справу", – сказав Чорнуха.