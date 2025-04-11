"Я простий хлопець з Чернігова". Насіров вперше прокоментував скандал із мобілізацією

Колишній очільник ДФС і фігурант корупційних справ жаліється, що більше не солдат і прослужив "аж" три дні

Роман Насіров (Фото: Андрій Гудзенко / LIGA.net)

Ексглава Державної фіскальної служби Роман Насіров, фігурант двох корупційних справ, прокоментував скандал довкола свої невдалої спроби мобілізуватись. Він запевняє, що справді хотів долучитись до війська, а звинувачення у двох провадженнях вважає "безпідставними".

"Шановна спільното. Звертається до вас солдат Роман Насіров. Вірніше, військовослужбовцем Збройних Сил я був, як я вже розумію, до вчорашнього дня, доки про це хтось не дізнався і їм це чомусь не сподобалось, і станом на зараз (через три дні служби, про що я дізнався з соцмереж) наказ про мою мобілізацію скасований", – написав він.

Насіров зазначив, що йому присвятили багато уваги в медіа за останні дні, проте він – "простий хлопець з Чернігова, зі звичайної родини".

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Насіров запевнив, що виявив бажання і готовність служити і бути корисним, а раніше "за певних обставин" зробити цього не міг. Він також порадив "всім, хто не служив, зробити те саме".

Колишній очільник ДФС стверджує, що за власним бажанням йшов служити солдатом-сапером у "звичайну військову частину", яка виконує завдання на фронті на сході і в Києві.

ДОВІДКА Насіров мав бути зарахований до в/ч А0139 (Київ), в якій дислокується 101 окрема бригада охорони Генштабу – з'єднання вважається елітним і підпорядковується безпосередньо головкому ЗСУ і начальнику ГШ.



Бригада брала участь у російсько-українській війні з 2014 року, а під час повномасштабного вторгнення РФ була залучена до оборони Києва, згодом – до боїв на сході. Насіров мав бути зарахований до в/ч А0139 (Київ), в якій дислокується 101 окрема бригада охорони Генштабу – з'єднання вважається елітним і підпорядковується безпосередньо головкому ЗСУ і начальнику ГШ.Бригада брала участь у російсько-українській війні з 2014 року, а під час повномасштабного вторгнення РФ була залучена до оборони Києва, згодом – до боїв на сході.

"Формально, я міг і не йти на військову службу. По-перше, я батько трьох неповнолітніх дітей, по-друге, на жаль, маю цілу жменю медичних проблем, і, на жаль, перенесена онкологія – але це точно не для жалю чи співчуття", – написав він.

Однак, за словами Насірова, упродовж останнього часу в його свідомості "відбулася переоцінка цінностей", тому він вирішив піти служити, "одягнув, як кажуть, солдатські погони і обіймав посаду сапера".

Ексглава ДФС зазначив, що встиг прослужити три дні, доки не дізнався про скасування наказу (проте адвокат практики Безпеки бізнесу в компанії Juscutum Олександр Чорнуха у коментарі LIGA.net сказав, що якщо Насірова вже мобілізували, то повністю звільнити його зі служби можна буде лише якщо буде обвинувальний вирок суду. – Ред).

"Не я перший це констатую, що маємо справу з дивним прецедентом: у країні є тисячі мобілізованих громадян з важкими проблемами, обставинами та діагнозами, але накази про їх мобілізацію не скасовують, бо – "не можна". А от по мені чомусь – можна, і все тому, що цього хтось чомусь хотів і на когось натиснули", – переконаний Насіров.

Відкриті проти нього провадження він вважає "політично вмотивованими", вчинення злочинів не визнає і переконаний, що "хтось намагається зробити так", щоб його було визнано винним.