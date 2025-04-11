"Я простий хлопець з Чернігова". Насіров вперше прокоментував скандал із мобілізацією
Ексглава Державної фіскальної служби Роман Насіров, фігурант двох корупційних справ, прокоментував скандал довкола свої невдалої спроби мобілізуватись. Він запевняє, що справді хотів долучитись до війська, а звинувачення у двох провадженнях вважає "безпідставними".
"Шановна спільното. Звертається до вас солдат Роман Насіров. Вірніше, військовослужбовцем Збройних Сил я був, як я вже розумію, до вчорашнього дня, доки про це хтось не дізнався і їм це чомусь не сподобалось, і станом на зараз (через три дні служби, про що я дізнався з соцмереж) наказ про мою мобілізацію скасований", – написав він.
Насіров зазначив, що йому присвятили багато уваги в медіа за останні дні, проте він – "простий хлопець з Чернігова, зі звичайної родини".
Насіров запевнив, що виявив бажання і готовність служити і бути корисним, а раніше "за певних обставин" зробити цього не міг. Він також порадив "всім, хто не служив, зробити те саме".
Колишній очільник ДФС стверджує, що за власним бажанням йшов служити солдатом-сапером у "звичайну військову частину", яка виконує завдання на фронті на сході і в Києві.
Бригада брала участь у російсько-українській війні з 2014 року, а під час повномасштабного вторгнення РФ була залучена до оборони Києва, згодом – до боїв на сході.
"Формально, я міг і не йти на військову службу. По-перше, я батько трьох неповнолітніх дітей, по-друге, на жаль, маю цілу жменю медичних проблем, і, на жаль, перенесена онкологія – але це точно не для жалю чи співчуття", – написав він.
Однак, за словами Насірова, упродовж останнього часу в його свідомості "відбулася переоцінка цінностей", тому він вирішив піти служити, "одягнув, як кажуть, солдатські погони і обіймав посаду сапера".
Ексглава ДФС зазначив, що встиг прослужити три дні, доки не дізнався про скасування наказу (проте адвокат практики Безпеки бізнесу в компанії Juscutum Олександр Чорнуха у коментарі LIGA.net сказав, що якщо Насірова вже мобілізували, то повністю звільнити його зі служби можна буде лише якщо буде обвинувальний вирок суду. – Ред).
"Не я перший це констатую, що маємо справу з дивним прецедентом: у країні є тисячі мобілізованих громадян з важкими проблемами, обставинами та діагнозами, але накази про їх мобілізацію не скасовують, бо – "не можна". А от по мені чомусь – можна, і все тому, що цього хтось чомусь хотів і на когось натиснули", – переконаний Насіров.
Відкриті проти нього провадження він вважає "політично вмотивованими", вчинення злочинів не визнає і переконаний, що "хтось намагається зробити так", щоб його було визнано винним.
- Насірова звинувачують у тому, що у 2015-2016 роках, бувши головою ДФС і діючи на користь депутата Ради восьмого скликання Олександра Онищенка, він ухвалив низку незаконних рішень про розстрочення податкового боргу кількох підприємств.
- Також Насіров обвинувачується у справі про найбільший хабар в історії. За твердженням НАБУ, ексголова ДФС отримав понад 722 млн грн неправомірної вигоди у валюті за сприяння у відшкодуванні 3,2 млрд грн ПДВ для агрохолдингу (корупційний тариф склав 20% від суми повернення).
- 9 квітня 2025 року у медіа з'явилась інформація про мобілізацію Насірова. Підставою для зарахування до військової частини стала довідка про проходження військово-лікарської комісії від 30 січня 2025 року.
- Вже 10 квітня, після резонансу, наказ було визнано протиправним, командир в/ч скасував його, а Сирський наказав розпочати службове розслідування.
- Того самого дня ВАКС продовжив Насірову запобіжний захід у вигляді підписки про невиїзд – у справі про хабар.