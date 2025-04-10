Якщо Насірова мобілізували, то з вироком його зможуть звільнити зі служби – пояснення юриста
Якщо підозрюваного у корупції ексголову Державної фіскальної служби Романа Насірова дійсно мобілізували, то звільнити зі служби його можна буде у зв'язку з набранням законної сили обвинувального вироку суду. Про це у коментарі LIGA.net заявив Олександр Чорнуха, адвокат практики Безпеки бізнесу в компанії Juscutum.
Напередодні у Військовій службі правопорядку ЗСУ підтвердили факт розслідування можливого перевищення повноважень щодо мобілізації Насірова та скасування відповідного наказу.
Чорнуха зауважив, що про які б порушення не йшлося, постанова Верховного Суду від 5 лютого 2025 року говорить про те, що процедура мобілізації є незворотною, тобто після фактичного призову повернення до попереднього цивільного статусу неможливе, навіть якщо сам процес призову визнано незаконним.
За словами юриста, після скасування наказу про мобілізацію особу можуть вивести зі штату частини, але потрібне окреме розпорядження або наказ, щоб визнати, що вона більше не є військовослужбовцем.
Водночас адвокат додав, що згідно з законом про "Про військовий обов'язок та військову службу", військовослужбовців, що проходять службу за призовом, під час дії воєнного стану можуть звільнити у зв’язку з набранням законної сили обвинувальним вироком суду, яким призначено покарання у виді позбавлення волі або обмеження волі.
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