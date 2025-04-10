Якщо Насірова мобілізували, то з вироком його зможуть звільнити зі служби – пояснення юриста

Роман Насіров (Фото: E. Kryzhanivsky / Depositphotos)

Якщо підозрюваного у корупції ексголову Державної фіскальної служби Романа Насірова дійсно мобілізували, то звільнити зі служби його можна буде у зв'язку з набранням законної сили обвинувального вироку суду. Про це у коментарі LIGA.net заявив Олександр Чорнуха, адвокат практики Безпеки бізнесу в компанії Juscutum.

Напередодні у Військовій службі правопорядку ЗСУ підтвердили факт розслідування можливого перевищення повноважень щодо мобілізації Насірова та скасування відповідного наказу.

Чорнуха зауважив, що про які б порушення не йшлося, постанова Верховного Суду від 5 лютого 2025 року говорить про те, що процедура мобілізації є незворотною, тобто після фактичного призову повернення до попереднього цивільного статусу неможливе, навіть якщо сам процес призову визнано незаконним.

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За словами юриста, після скасування наказу про мобілізацію особу можуть вивести зі штату частини, але потрібне окреме розпорядження або наказ, щоб визнати, що вона більше не є військовослужбовцем.

Водночас адвокат додав, що згідно з законом про "Про військовий обов'язок та військову службу", військовослужбовців, що проходять службу за призовом, під час дії воєнного стану можуть звільнити у зв’язку з набранням законної сили обвинувальним вироком суду, яким призначено покарання у виді позбавлення волі або обмеження волі.