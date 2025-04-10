Если Насирова мобилизовали, то с приговором его смогут уволить со службы: пояснение юриста

Роман Насиров (Фото: E. Kryzhanivsky / Depositphotos)

Если подозреваемого в коррупции экспредседателя Государственной фискальной службы Романа Насирова действительно мобилизовали, то уволить со службы его можно будет в связи со вступлением в законную силу обвинительного приговора суда. Об этом в комментарии LIGA.net заявил Александр Чернуха, адвокат практики Безопасности бизнеса компании Juscutum.

Накануне в Военной службе правопорядка ВСУ подтвердили факт расследования возможного превышения полномочий насчет мобилизации Насирова и отмены соответствующего приказа.

Чернуха отметил, что о каких бы нарушениях ни шла речь, постановление Верховного Суда от 5 февраля 2025 года говорит о том, что процедура мобилизации необратима, то есть после фактического призыва возвращение к предыдущему гражданскому статусу невозможно, даже если сам процесс призыва признан незаконным.

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По словам юриста, после отмены приказа о мобилизации лицо может быть выведено из штата части, но требуется отдельное распоряжение или приказ, чтобы признать, что оно больше не является военнослужащим.

В то же время адвокат добавил, что согласно закону о "О воинской обязанности и военной службе", военнослужащих, проходящих службу по призыву, во время действия военного положения могут уволить в связи со вступлением в законную силу обвинительного приговора суда, которым назначено наказание в виде лишения свободы или ограничения свободы.