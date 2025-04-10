Насирова уже не мобилизуют. Сырский приказал провести служебное расследование

Командир признал приказ о мобилизации "добровольца", бывшего главы ГФС и фигуранта нескольких громких дел противоправным и отменил его

Роман Насиров (Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Признан противоправным приказ о мобилизации бывшего главы Государственной фискальной службы (ГФС) Романа Насирова, которому предъявлены обвинения в "газовом деле" и в получении крупнейшей в истории Украины разоблаченной взятки. Об этом сообщила Военная служба правопорядка (ВСП).

По распоряжению главнокомандующего Вооруженными Силами Украины Александра Сырского ВСП проводит служебное расследование по факту призыва на службу бывшего высокопоставленного чиновника Насирова в ходе судебного процесса.

"Предварительно установлено, что солдат запаса Насиров Р. М. был призван на военную службу в ряды ВС Украины в ходе мобилизации на особый период. Призыв военнообязанного, добровольно изъявившего желание служить в рядах ВС Украины, был совершен согласно приказу по строевой части командира в/ч А0204", – сообщила ВСП.

Однако командир признал приказ противоправным и отменил его.

Материалы расследования по признакам возможного превышения полномочий будут переданы правоохранительным органам.

В ВСП подчеркнули, что в/ч А0139 подчинена Главному командному центру ВСУ. Ее подразделения вместе с другими воинскими частями принимают непосредственное участие в боевых действиях на протяжении всех лет российско-украинской войны.

СПРАВКА В воинской части А0139 (Киев) дислоцируется 101 отдельная бригада охраны Генштаба – соединение, считающееся элитным и подчиняющееся непосредственно главкому ВСУ и начальнику ГШ.



Бригада участвовала в российско-украинской войне с 2014 года, а во время полномасштабного вторжения РФ была вовлечена в оборону Киева, впоследствии – в бои на востоке. В воинской части А0139 (Киев) дислоцируется 101 отдельная бригада охраны Генштаба – соединение, считающееся элитным и подчиняющееся непосредственно главкому ВСУ и начальнику ГШ.Бригада участвовала в российско-украинской войне с 2014 года, а во время полномасштабного вторжения РФ была вовлечена в оборону Киева, впоследствии – в бои на востоке.

"В Вооруженных Силах формируется нулевая толерантность к коррупции. Поэтому любые действия, направленные на дискредитацию украинской армии будут жестко пресекаться", – заверили в ВСП.

Информация о мобилизации фигуранта двух громких дел Насирова появилась в медиа 9 апреля. Основанием для зачисления в воинскую часть стала справка о прохождении военно-врачебной комиссии от 30 января 2025 года.

По данным Укринформа, Насиров должен был служить сапером. Ему должна была выплачиваться ежемесячная премия за особый взнос в общие результаты службы в размере 578% должностного оклада, а также определена надбавка за особенности прохождения службы в размере 65% должностного оклада.