Насирова уже не мобилизуют. Сырский приказал провести служебное расследование
Признан противоправным приказ о мобилизации бывшего главы Государственной фискальной службы (ГФС) Романа Насирова, которому предъявлены обвинения в "газовом деле" и в получении крупнейшей в истории Украины разоблаченной взятки. Об этом сообщила Военная служба правопорядка (ВСП).
По распоряжению главнокомандующего Вооруженными Силами Украины Александра Сырского ВСП проводит служебное расследование по факту призыва на службу бывшего высокопоставленного чиновника Насирова в ходе судебного процесса.
"Предварительно установлено, что солдат запаса Насиров Р. М. был призван на военную службу в ряды ВС Украины в ходе мобилизации на особый период. Призыв военнообязанного, добровольно изъявившего желание служить в рядах ВС Украины, был совершен согласно приказу по строевой части командира в/ч А0204", – сообщила ВСП.
Однако командир признал приказ противоправным и отменил его.
Материалы расследования по признакам возможного превышения полномочий будут переданы правоохранительным органам.
В ВСП подчеркнули, что в/ч А0139 подчинена Главному командному центру ВСУ. Ее подразделения вместе с другими воинскими частями принимают непосредственное участие в боевых действиях на протяжении всех лет российско-украинской войны.
Бригада участвовала в российско-украинской войне с 2014 года, а во время полномасштабного вторжения РФ была вовлечена в оборону Киева, впоследствии – в бои на востоке.
"В Вооруженных Силах формируется нулевая толерантность к коррупции. Поэтому любые действия, направленные на дискредитацию украинской армии будут жестко пресекаться", – заверили в ВСП.
Информация о мобилизации фигуранта двух громких дел Насирова появилась в медиа 9 апреля. Основанием для зачисления в воинскую часть стала справка о прохождении военно-врачебной комиссии от 30 января 2025 года.
По данным Укринформа, Насиров должен был служить сапером. Ему должна была выплачиваться ежемесячная премия за особый взнос в общие результаты службы в размере 578% должностного оклада, а также определена надбавка за особенности прохождения службы в размере 65% должностного оклада.
- Насирова обвиняют в том, что в 2015-2016 годах, являясь главой ГФС и действуя в пользу депутата Рады восьмого созыва Александра Онищенко, он принял ряд незаконных решений о рассрочке налогового долга нескольких предприятий.
- Также Насиров обвиняется в деле о самой большой взятке в истории. По утверждению НАБУ, экс-глава ГФС получил более 722 млн грн неправомерной выгоды в валюте за содействие в возмещении 3,2 млрд грн НДС для агрохолдинга (таким образом коррупционный тариф составил 20% от суммы возврата).