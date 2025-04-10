Насірова вже не мобілізують. Сирський наказав провести службове розслідування

Командир визнав наказ про мобілізацію "добровольця", колишнього очільника ДФС і фігуранта кількох гучних справ протиправним та скасував його

Роман Насіров (Фото: Андрій Гудзенко/LIGA.net)

Визнано протиправним наказ про мобілізацію колишнього голови Державної фіскальної служби (ДФС) Романа Насірова, якому висунуто обвинувачення у "газовій справі" і в отриманні найбільшого в історії України викритого хабаря. Про це повідомила Військова служба правопорядку (ВСП).

За розпорядженням головнокомандувача Збройних Сил України Олександра Сирського ВСП проводить службове розслідування за фактом призову на службу колишнього високопосадовця Насірова в ході судового процесу.

"Попередньо встановлено, що солдат запасу Насіров Р. М. був призваний на військову службу до лав ЗС України під час мобілізації на особливий період. Призов військовозобов’язаного, який добровільно виявив бажання служити в лавах ЗС України, був здійснений за наказом по стройовій частині командира в/ч А0139 від 07.04.2025", – повідомила ВСП.

Однак командир визнав наказ протиправним і скасував його.

Матеріали розслідування за ознаками можливого перевищення повноважень будуть передані до правоохоронних органів.

У ВСП наголосили, що в/ч А0139 підпорядкована Головному командному центру ЗСУ. Її підрозділи разом з іншими військовими частинами беруть безпосередню участь у бойових діях протягом усіх років російсько-української війни.

ДОВІДКА У військовій частині А0139 (Київ) дислокується 101 окрема бригада охорони Генштабу – з'єднання вважається елітним і підпорядковується безпосередньо головкому ЗСУ і начальнику ГШ.



Бригада брала участь у російсько-українській війні з 2014 року, а під час повномасштабного вторгнення РФ була залучена до оборони Києва, згодом – до боїв на сході. У військовій частині А0139 (Київ) дислокується 101 окрема бригада охорони Генштабу – з'єднання вважається елітним і підпорядковується безпосередньо головкому ЗСУ і начальнику ГШ.Бригада брала участь у російсько-українській війні з 2014 року, а під час повномасштабного вторгнення РФ була залучена до оборони Києва, згодом – до боїв на сході.

"У Збройних Силах формується нульова толерантність до корупції. Тому будь-які дії, спрямовані на дискредитацію української армії, будуть жорстко припинятися", – запевнили у ВСП.

Інформація про мобілізацію фігуранта двох гучних справ Насірова з'явилась у медіа 9 квітня. Підставою для зарахування до військової частини стала довідка про проходження військово-лікарської комісії від 30 січня 2025 року.

За даними Укрінформу, Насіров мав служити сапером. Йому мала виплачуватися щомісячна премія за особливий внесок у загальні результати служби у розмірі 578% від посадового окладу, а також визначена надбавка за особливості проходження служби у розмірі 65% до посадового окладу.