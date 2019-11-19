Насирову зачитали обвинительный акт. Он сказал, что не понял

Роман Насиров (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

В Высшем антикоррупционном суде за 10 минут зачитали обвинительный акт по делу бывшего главы Государственной фискальной службы Романа Насирова. Ему инкриминируют незаконные отсрочки уплаты налогов компаниями депутата-беглеца Александра Онищенко. Об этом сообщает ЦПК.

Там отметили, что ранее обвинительный акт Насирову зачитывали полтора года, но теперь Уголовно-процессуальный кодекс не предусматривает зачитывания полного текста на 700 страниц.

Как сообщает Украинская правда, короткая версия акта была изложена всего на четырех страницах.

При этом Насиров и второй обвиняемый по делу Владимир Новиков заявили, что не понимают, в чем их обвиняют, и не признают вину. Новиков вообще сказал, что в обвинительном акте в отношении него "ничего нет".

Судьи на это ответили, что их функция – осуществлять правосудие, а объяснять суть обвинения должны прокуроры.

После этого стороны начали оглашать в суде свои вступительные речи.

Насирова обвиняют в том, что в 2015-2016 годах, будучи главой ГФС и действуя в интересах депутата Рады VIII созыва Александра Онищенко, он принял ряд незаконных решений о рассрочке налогового долга нескольких предприятий. По мнению стороны обвинения, действия Насирова привели к невыплате в бюджет более 2 млрд грн.