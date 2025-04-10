Насирову, который хотел мобилизоваться, продлили подписку о невыезде. В ВСП идет проверка

Высший антикоррупционный суд до лета продлил меру пресечения экс-главе ГФС по делу о получении взятки

Роман Насиров (Фото: Facebook-страница экс-чиновника)

Высший антикоррупционный суд до 10 июня продлил меру пресечения в виде подписки о невыезде по делу о получении взятки экс-главой Государственной фискальной службы Романом Насировым, который пытался мобилизоваться в армию. ВАКС транслировал заседание.

Согласно постановлению суда Насиров должен не выезжать за пределы Киевской области, носить электронный браслет и сдать загранпаспорт.

Экс-главу ГФС обвиняют в получении 722 млн гривен взятки за возмещение налога на добавленную стоимость компаниям бизнесмена Олега Бахматюка и по делу с газовыми схемами бывшего народного депутата Александра Онищенко. Взятку называют самой большой разоблаченной за историю Украины.

Отмену мобилизации Насирова в армию на суде не упоминали.

В Военной службе правопорядка рассказали для LIGA.net, что по факту попытки бывшего главы ГФС мобилизоваться продолжается проверка.

"По ее результатам будет предоставлено разъяснение по всем вопросам", – отметили в ВСП.

9 апреля стало известно, что Насиров перед оглашением приговора по "газовому делу" решил мобилизоваться в армию и собирался служить сапером. В связи с этим его адвокат подавал ходатайство об остановке уголовного производства.

10 апреля Военная служба правопорядка сообщила, что экс-главу ГФС уже не мобилизуют, а главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Александр Сырский приказал провести служебное расследование.