Насирову, который хотел мобилизоваться, продлили подписку о невыезде. В ВСП идет проверка
Высший антикоррупционный суд до 10 июня продлил меру пресечения в виде подписки о невыезде по делу о получении взятки экс-главой Государственной фискальной службы Романом Насировым, который пытался мобилизоваться в армию. ВАКС транслировал заседание.
Согласно постановлению суда Насиров должен не выезжать за пределы Киевской области, носить электронный браслет и сдать загранпаспорт.
Экс-главу ГФС обвиняют в получении 722 млн гривен взятки за возмещение налога на добавленную стоимость компаниям бизнесмена Олега Бахматюка и по делу с газовыми схемами бывшего народного депутата Александра Онищенко. Взятку называют самой большой разоблаченной за историю Украины.
Отмену мобилизации Насирова в армию на суде не упоминали.
В Военной службе правопорядка рассказали для LIGA.net, что по факту попытки бывшего главы ГФС мобилизоваться продолжается проверка.
"По ее результатам будет предоставлено разъяснение по всем вопросам", – отметили в ВСП.
9 апреля стало известно, что Насиров перед оглашением приговора по "газовому делу" решил мобилизоваться в армию и собирался служить сапером. В связи с этим его адвокат подавал ходатайство об остановке уголовного производства.
10 апреля Военная служба правопорядка сообщила, что экс-главу ГФС уже не мобилизуют, а главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Александр Сырский приказал провести служебное расследование.
- В конце октября 2022 года суд арестовал Насирова по делу о взятке.
- В феврале 2023 года НАБУ завершило расследование получения взятки экс-главой ГФС.
- В мае дело передали в суд.
- В мае 2024 года Насиров вышел из-под стражи под залог в 55 млн гривен.