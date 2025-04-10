Насірову, який хотів мобілізуватися, продовжили підписку про невиїзд. У ВСП триває перевірка

Вищий антикорупційний суд до літа продовжив запобіжний захід ексглаві ДФС у справі про отримання хабаря

Роман Насіров (Фото: Facebook-сторінка ексчиновника)

Вищий антикорупційний суд до 10 червня продовжив запобіжний захід у вигляді підписки про невиїзд у справі про отримання хабаря ексглавою Державної фіскальної служби Романом Насіровим, який намагався мобілізуватися до армії. ВАКС транслював засідання.

Згідно з ухвалою суду Насіров повинен не виїжджати за межі Київської області, носити електронний браслет та здати закордонний паспорт.

Ексглаву ДФС обвинувачують в отриманні 722 млн гривень хабаря за відшкодування податку на додану вартість компаніям бізнесмена Олега Бахматюка та у справі з газовими схемами колишнього народного депутата Олександра Онищенка. Хабар називають найбільшим викритим за історію України.

Скасування мобілізації Насірова до армії на суді не згадували.

У Військовій службі правопорядку розповіли для LIGA.net, що за фактом спроби колишнього глави ДФС мобілізуватися триває перевірка.

"За її результатами буде надано роз'яснення по всіх питаннях", – зазначили у ВСП.

9 квітня стало відомо, що Насіров перед оголошенням вироку в "газовій справі" вирішив мобілізуватися до армії та збирався служити сапером. У зв'язку з цим його адвокат подавав клопотання про зупинення кримінального провадження.

10 квітня Військова служба правопорядку повідомила, що ексглаву ДФС вже не мобілізують, а головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський наказав провести службове розслідування.