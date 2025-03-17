Если ТЦК противоправно призвали человека на службу, то его не должны увольнять – ВС

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Процедура призыва во время мобилизации необратима, признание такой процедуры противоправной не влечет за собой увольнение человека со службы. К такому выводу пришел Кассационный административный суд в составе Верховного суда.

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Инстанция рассматривала дело по иску военнослужащего к районному территориальному центру комплектования и воинской части о признании противоправными действий по призыву и обязательству принять решение об увольнении со службы.

Истец обратился в суд первой инстанции: он заявил о нарушении своих прав из-за того, что в отношении его не был соблюден порядок проведения призыва – он не проходил медицинского осмотра.

Первая инстанция, с которой согласилась и апелляция, признала противоправными действия районного ТЦК и обязала воинскую часть уволить лицо с военной службы. Обе инстанции считают это надлежащим восстановлением нарушенных прав мужчины.

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Однако Верховный суд подчеркнул: "Восстановление нарушенного права должно происходить в пределах спорных правоотношений с участием их участников. В то же время обязательство воинской части уволить лицо с военной службы выходит за пределы правоотношений между районным ТЦК и истцом о порядке его призыва на военную службу во время мобилизации, что является предметом рассмотрения".

По мнению ВС, в этом случае было нарушено право истца на надлежащую процедуру призыва, но способ защиты этого права – увольнение с военной службы – является "неэффективным, ведь не решает правомерности акта", принимаемого по результату процедуры призыва на службу.

"Такой способ защиты нарушенного права будет вмешиваться в другие правоотношения, урегулированные другими правовыми нормами, которые не исследовались судами предыдущих инстанций, и будет создавать ситуацию невыполнимости судебного решения", – подчеркнули в институции.

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Верховный суд акцентировал, что процедура призыва военнообязанного на военную службу во время мобилизации является необратимой, она уже состоялась, а признание процедуры призыва противоправной не влечет возобновления предыдущего положения лица.

В целом, Кассационный админсуд ВС решил, что избранный истцом способ защиты "не соответствует сути нарушенного права", удовлетворение такого требования "не приведет к возобновлению такого права", а следовательно выводы судов обеих инстанций в пользу мужчины ошибочны.

В суде добавили, что сам факт непрохождения медицинского осмотра во время призыва не является свидетельством непригодности истца и не является основанием для его увольнения с военной службы (согласно статье 26 Закона "О воинской обязанности и военной службе").

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19 декабря 2024 года Сухопутные войска сообщили: если бронирование работников сделано не через государственный портал "Дия", то работодателю нужно самому подать такие данные в ТЦК.

30 января 2025-го Европейская Бизнес Ассоциация поддержала необходимость усиления ответственности за нарушения во время мобилизации представителями ТЦК и ВЛК. Бизнес посетовал на случаи мобилизации забронированных работников и необоснованных выводов ВЛК.

13 марта Рада поддержала законопроект об уголовной ответственности за нарушение мобилизации.