Якщо ТЦК протиправно призвали людину на службу, то її не мають звільняти – Верховний суд

Військовослужбовець переміг у двох інстанціях, але касація вирішила інакше

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Процедура призову під час мобілізації є незворотною, визнання такої процедури протиправною не спричинює звільнення людини зі служби. До такого висновку дійшов Касаційний адміністративний суд у складі Верховного суду.

Інстанція розглядала справу за позовом військовослужбовця до районного територіального центру комплектування та військової частини про визнання протиправними дій щодо призову і зобов’язання ухвалити рішення про звільнення зі служби.

Позивач звернувся до суду першої інстанції: він заявив про порушення своїх прав через те, що стосовно нього не було дотримано порядок проведення призову – він не проходив медичний огляд.

Перша інстанція, з якою погодилася й апеляція, визнала протиправними дії районного ТЦК і зобов'язала військову частину звільнити особу з військової служби. Обидві інстанції вважають це належним відновленням порушених прав чоловіка.

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Проте Верховний суд наголосив: "Відновлення порушеного права має відбуватися в межах спірних правовідносин за участю їх учасників. Водночас зобов’язання військової частини звільнити особу з військової служби виходить за межі правовідносин між районним ТЦК і позивачем щодо порядку його призову на військову службу під час мобілізації, яка є предметом розгляду в цій справі".

На думку ВС, у цьому випадку було порушене право позивача на належну процедуру призову, але спосіб захисту цього права – звільнення з військової служби – є "неефективним, адже не вирішує правомірності акта", який ухвалюється за результатом процедури призову на службу.

"Такий спосіб захисту порушеного права втручатиметься в інші правовідносини, врегульовані іншими правовими нормами, що не досліджувалися судами попередніх інстанцій, і створюватиме ситуацію невиконуваності судового рішення", – наголосили в інституції.

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Верховний суд акцентував, що процедура призову військовозобов’язаного на військову службу під час мобілізації є незворотною, (такою, що вже відбулася), а визнання процедури призову протиправною не спричинює відновлення попереднього становища особи.

Загалом, Касаційний адмінсуд ВС вирішив, що обраний позивачем спосіб захисту "не відповідає суті порушеного права", задоволення такої вимоги "не приведе до поновлення такого права", а отже висновки судів обох інстанцій на користь чоловіка є помилковими.

В інституції додали, що сам факт непроходження медичного огляду під час призову не є свідченням непридатності позивача та не є підставою для його звільнення з військової служби (згідно зі статтею 26 Закону "Про військовий обов’язок і військову службу").

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