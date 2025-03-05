Висновки ВЛК почали оформлювати онлайн – Умєров

З 1 квітня 2025 року це стане обов’язковим для всіх ВЛК, наголосив Рустем Умєров

Рустем Умєров (Фото: Валентина Поліщук/LIGA.net)

Паперові висновки військово-лікарських комісій відходять у минуле, тепер вони будуть оформлюватись онлайн. Про це повідомив міністр оборони Рустем Умєров.

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За його словами, триває реформа ВЛК, щоб зробити процеси зручними та зрозумілими для кожного українця.

Умєров зазначив, що був запущений електронний кабінет ВЛК в Медичній інформаційній системі Збройних Сил України.

"Паперові висновки відходять у минуле. Тепер вони будуть оформлюватись онлайн: швидко, просто, без бюрократії", – наголосив він.

Міністр пояснив, як це працює:

→ направлення на ВЛК із реєстру "Оберіг" автоматично надходять до кабінету;

→ висновки комісій після оглядів військовозобов'язаних автоматично надходять в Оберіг та швидше відображаються у застосунку "Резерв+";

→ постанови щодо військовослужбовців зберігаються в МІС ЗСУ.

Глава оборонного відомства наголосив, що раніше все писали від руки. З 1 березня оформлювати електронні постанови можуть комісії, які пройшли навчання, а з 1 квітня це стане обов’язковим для всіх ВЛК.

З 31 січня 2025 року українці можуть створювати електронні направлення на проходження ВЛК у застосунку "Резерв+".

3 березня повідомлялося, що в електронних направленнях на ВЛК у застосунку "Резерв+" з'явилася дата прибуття на медогляд.