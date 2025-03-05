Висновки ВЛК почали оформлювати онлайн – Умєров
Паперові висновки військово-лікарських комісій відходять у минуле, тепер вони будуть оформлюватись онлайн. Про це повідомив міністр оборони Рустем Умєров.
За його словами, триває реформа ВЛК, щоб зробити процеси зручними та зрозумілими для кожного українця.
Умєров зазначив, що був запущений електронний кабінет ВЛК в Медичній інформаційній системі Збройних Сил України.
"Паперові висновки відходять у минуле. Тепер вони будуть оформлюватись онлайн: швидко, просто, без бюрократії", – наголосив він.
Міністр пояснив, як це працює:
→ направлення на ВЛК із реєстру "Оберіг" автоматично надходять до кабінету;
→ висновки комісій після оглядів військовозобов'язаних автоматично надходять в Оберіг та швидше відображаються у застосунку "Резерв+";
→ постанови щодо військовослужбовців зберігаються в МІС ЗСУ.
Глава оборонного відомства наголосив, що раніше все писали від руки. З 1 березня оформлювати електронні постанови можуть комісії, які пройшли навчання, а з 1 квітня це стане обов’язковим для всіх ВЛК.
- З 31 січня 2025 року українці можуть створювати електронні направлення на проходження ВЛК у застосунку "Резерв+".
- 3 березня повідомлялося, що в електронних направленнях на ВЛК у застосунку "Резерв+" з'явилася дата прибуття на медогляд.