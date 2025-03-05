Выводы ВВК начали оформлять онлайн – Умеров

С 1 апреля 2025 года это станет обязательным для всех ВВК, подчеркнул Рустем Умеров

Рустем Умеров (Фото: Валентина Полищук/LIGA.net)

Бумажные выводы военно-врачебных комиссий уходят в прошлое, теперь они будут оформляться онлайн. Об этом сообщил министр обороны Рустем Умеров.

По его словам, продолжается реформа ВВК, чтобы сделать процессы удобными и понятными каждому украинцу.

Умеров отметил, что запущен электронный кабинет ВВК в Медицинской информационной системе Вооруженных Сил Украины.

"Бумажные выводы уходят в прошлое. Теперь они будут оформляться онлайн: быстро, просто, без бюрократии", – подчеркнул он.

Министр объяснил, как это работает:

→ направление на ВВК из реестра "Оберег" автоматически поступают в кабинет;

→ выводы комиссий после осмотров военнообязанных автоматически поступают в Оберег и быстрее отображаются в приложении "Резерв+";

→ постановления по военнослужащим хранятся в МИС ВСУ.

Глава оборонного ведомства подчеркнул, что раньше все писали от руки. С 1 марта оформлять электронные постановления могут комиссии, прошедшие обучение, а с 1 апреля это станет обязательным для всех ВВК.

С 31 января 2025 года украинцы могут создавать электронные направления на прохождение ВВК в приложении "Резерв+".

3 марта сообщалось, что в электронных направлениях на ВВК в приложении "Резерв+" появилась дата прибытия на медосмотр.