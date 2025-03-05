Выводы ВВК начали оформлять онлайн – Умеров
Бумажные выводы военно-врачебных комиссий уходят в прошлое, теперь они будут оформляться онлайн. Об этом сообщил министр обороны Рустем Умеров.
По его словам, продолжается реформа ВВК, чтобы сделать процессы удобными и понятными каждому украинцу.
Умеров отметил, что запущен электронный кабинет ВВК в Медицинской информационной системе Вооруженных Сил Украины.
"Бумажные выводы уходят в прошлое. Теперь они будут оформляться онлайн: быстро, просто, без бюрократии", – подчеркнул он.
Министр объяснил, как это работает:
→ направление на ВВК из реестра "Оберег" автоматически поступают в кабинет;
→ выводы комиссий после осмотров военнообязанных автоматически поступают в Оберег и быстрее отображаются в приложении "Резерв+";
→ постановления по военнослужащим хранятся в МИС ВСУ.
Глава оборонного ведомства подчеркнул, что раньше все писали от руки. С 1 марта оформлять электронные постановления могут комиссии, прошедшие обучение, а с 1 апреля это станет обязательным для всех ВВК.
- С 31 января 2025 года украинцы могут создавать электронные направления на прохождение ВВК в приложении "Резерв+".
- 3 марта сообщалось, что в электронных направлениях на ВВК в приложении "Резерв+" появилась дата прибытия на медосмотр.