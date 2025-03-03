В направлениях на ВВК в Резерв+ появилась дата прибытия на медосмотр

Кроме того, электронные направления стали доступны всем военнообязанным

Резерв+ (Фото: .facebook.com/katheryn.chernohorenko)

В электронных направлениях на воинско-врачебную комиссию в приложении "Резерв+" появилась дата прибытия на медосмотр. Об этом сообщила заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко.

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Она уточнила, что обновление касается только новых направлений, сгенерированных в последней версии приложения.

"Обновление позволит пройти комиссию без лишних визитов в ТЦК, бумаг и длиннющих очередей. То есть вы можете сразу отправиться в определенное медучреждение в четкую дату и пройти осмотр в конкретные сроки", – пояснила замминистра.

Также электронные направления в Резерв+ стали доступны всем военнообязанным: и тем, кто хочет сам пройти ВВК, и тем, кто уже получил бумажную повестку на медосмотр. Для этого достаточно оформить запрос в приложении.

"Время – один из самых ценных человеческих ресурсов, и я рада, что благодаря Резерв+ мы помогаем нашим гражданам высвободить его для более важных дел", – резюмировала Черногоренко.