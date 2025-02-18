Минобороны: У "Резерв+" уже более 10 000 заявок на добровольческие контракты 18-24 лет

Условия контракта включают в себя 45 дней базовой подготовки, 14 дней специальной подготовки и еще 14 дней адаптации в составе бригады

Фото: Генштаб ВСУ

В мобильном приложении "Резерв+" подали более 10 000 заявок на заключение добровольных контрактов в Вооруженных Силах Украины для украинцев 18-24 лет. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил представитель Министерства обороны Дмитрий Лазуткин.

"Мы обычно не раскрываем такую служебную информацию, но можем сказать, что в приложении "Резерв+" зарегистрировано более 10 000 обращений", – сказал он.

Как сообщается, подать заявку на заключение контракта можно не только через платформу "Резерв+", но и с помощью сайта 18-24.army.gov.ua, рекрутинговых центров или обратившись на горячую линию Министерства обороны.

Представитель ведомства уточнил, что условия контракта для добровольцев от 18 до 24 лет включают 45 дней базовой подготовки, 14 дней специальной подготовки и еще 14 дней адаптации в составе бригады.

"Я общался с представителями тех частей и бригад, куда будут идти служить те люди, которые сейчас подписывают контракты. И везде говорили, что эти ребята очень нужны, что эти контрактники позволят чаще делать ротации людей, воюющих в окопах на линии боевого столкновения. Их будут принимать как своих и максимально адаптировать в коллективе", – рассказали в пресс-службе.

Детальнее о том, что предусматривает контракт и его условия, LIGA.net писала в предыдущей новости.