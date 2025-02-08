На следующей неделе представят детали контрактов с ВСУ для мужчин 18-24 лет – Зеленский

Президент подчеркнул, что контракты будут добровольными, поскольку эта категория мужчин не достигла призывного возраста

Владимир Зеленский (Фото: ОП)

Министерство обороны вместе с боевыми бригадами вырабатывают вариант контракта, который могли бы заключить мужчины 18-24 лет с Вооруженными Силами Украины. Об этом в интервью Reuters сообщил президент Владимир Зеленский.

"Это не мобилизация, это контрактное предложение. Это специальный контракт для тех, кто хочет присоединиться к войску в возрасте 18-24 лет, потому что они не мобилизационного возраста", – сказал он.

По словам главы государства, детали контракта будут обнародованы на следующей неделе. В то же время, уже известно, что контракт будет годовым и будет предусматривать много льгот и высокое денежное обеспечение.

"Важно, что он предлагается именно опытными военными, в которых Украина и люди уверены", – сказал Зеленский.