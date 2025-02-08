Из-за удара по пункту управления в РФ погибли 20 офицеров, в том числе из КНДР – Зеленский

Владимир Зеленский подтвердил, что россияне какое-то время не привлекали солдат из КНДР в боевые действия

Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

В результате удара по командному пункту управления россиян в Курской области погибли 20 офицеров, в том числе из Северной Кореи. Об этом в интервью агентству Reuters сообщил президент Владимир Зеленский.

Комментируя боевые действия в Курской области, глава государства заявил, что после того как Силы обороны разгромили одну из северокорейских бригад и уничтожили 4000 военных, они отошли вглубь российской территории.

"Я не знаю, восстанавливались возможно, отдыхали, чего-то ожидали. Так что сегодняшнее их [российское] наступление, которое было с ночи, вчерашней ночи, до сегодняшнего утра, оно вновь включало в себя северокорейских военных", — утверждает Зеленский.

А "долгое время" россияне не привлекали солдат из КНДР в боевые действия, добавил президент.

"Но в эту ночь они их использовали и я вам сказал результат. Там просто был поражен командный пункт управления. Сильная операция. Перед тем как 2,5 км пройти, наши поразили пункт управления в Курской области", — отметил президент.

По его словам, там погибли по меньшей мере 20 офицеров, в том числе старшие офицеры из Северной Кореи и россияне.

31 января 2025 года Генштаб сообщил, что Силы обороны поразили командный пункт группировки войск "Курск", базировавшейся в городе Рыльск.

2 февраля Зеленский рассказал, что Россия и Северная Корея потеряли десятки офицеров, однако точных цифр тогда не привел.