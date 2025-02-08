Через удар по пункту управління у РФ загинули 20 офіцерів, зокрема з КНДР – Зеленський

Володимир Зеленський підтвердив, що росіяни якийсь час не залучали солдатів з КНДР до бойових дій

Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

Унаслідок удару по командному пункту управління росіян у Курській області загинули 20 офіцерів, зокрема з Північної Кореї. Про це в інтерв’ю агентству Reuters повідомив президент Володимир Зеленський.

Коментуючи бойові дії в Курській області, глава держави заявив, що після того, як Сили оборони розгромили одну з північнокорейських бригад і знищили 4000 військових, вони відійшли вглиб російської території.

"Я не знаю, відновлювалися напевно, відпочивали, чогось очікували. Тож сьогоднішній їхній [російський] наступ, який був з ночі, вчорашньої ночі, до сьогоднішнього ранку, він знову включав в себе північнокорейських військових", – стверджує Зеленський.

А "довгий час" росіяни не залучали солдатів з КНДР до бойових дій, додав президент.

"Але в цю ніч вони їх використали і я вам сказав результат. Там просто був вражений командний пункт управління. Сильна операція. Перед тим, як 2,5 км пройти, наші вразили пункт управління на Курщині", – зазначив президент.

За його словами, там загинули щонайменше 20 офіцерів, зокрема старші офіцери з Північної Кореї й росіяни.

31 січня 2025 року Генштаб повідомив, що Сили оборони уразили командний пункт угруповання військ "Курськ", яке базувалося в місті Рильськ.

2 лютого Зеленський розповів, що Росія та Північна Корея втратили десятки офіцерів, однак точні цифри тоді не навів.