ЗСУ високоточним ударом знищили пункт управління росіян у Курській області

Військові зазначили, що цей удар – частина роботи зі знищення командних пунктів окупантів

ЗСУ (Ілюстративне фото: Генштаб)

В Курській області Сили оборони 31 січня уразили командний пункт угруповання військ "Курськ", яке базувалося в місті Рильськ. Про це повідомив Генштаб Збройних Сил України.

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Зазначається, що внаслідок високоточного та скоординованого удару підрозділів ракетних військ і артилерії пункт управління противника був знищений.

У Генштабі зазначили, що ця операція – частина системної роботи зі знищення командних пунктів ворога, щоб позбавити його можливостей ефективно координувати бойові дії та логістику.

"Сили оборони України продовжують завдавати втрат окупаційним військам, руйнуючи їхню систему управління та знижуючи їхній наступальний потенціал. Операції зі знищення командних пунктів противника триватимуть до повного припинення російської агресії проти України", – підкреслили у Генштабі.