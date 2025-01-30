Сирський доповів Зеленському по ситуації на фронті: Є за що відзначити наші бригади

Володимир Зеленський (Фото: ОП)

Збройні Сили України відзначилися на фронті. Про це повідомив президент Володимир Зеленський під час вечірнього відеозвернення.

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Президент заслухав доповідь головкома Олександра Сирського щодо ситуації на фронті й, зокрема, Курської операції.

"Є за що відзначити наші бригади, і особливо – 225 окремий штурмовий батальйон – сміливо й наполегливо знищують ворога, а також – 82 окрема десантно-штурмова бригада – молодці, хлопці", – сказав президент.

Також він висловив подяку Силам спеціальних операцій за ефективне ураження російських солдатів і техніки. Зеленський підкреслив, що важливо, щоб кожен день давав нові результати й ці результати були втратами ворога.

Окрім цього президент провів "довгу розмову" з очільником Головного управління розвідки Кирилом Будановим щодо завдань, перспектив та різних сценаріїв. Подробиць розкривати не став, але зазначив, що важливо "діяти активно".