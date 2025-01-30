Сирський доповів Зеленському по ситуації на фронті: Є за що відзначити наші бригади
Збройні Сили України відзначилися на фронті. Про це повідомив президент Володимир Зеленський під час вечірнього відеозвернення.
Президент заслухав доповідь головкома Олександра Сирського щодо ситуації на фронті й, зокрема, Курської операції.
"Є за що відзначити наші бригади, і особливо – 225 окремий штурмовий батальйон – сміливо й наполегливо знищують ворога, а також – 82 окрема десантно-штурмова бригада – молодці, хлопці", – сказав президент.
Також він висловив подяку Силам спеціальних операцій за ефективне ураження російських солдатів і техніки. Зеленський підкреслив, що важливо, щоб кожен день давав нові результати й ці результати були втратами ворога.
Окрім цього президент провів "довгу розмову" з очільником Головного управління розвідки Кирилом Будановим щодо завдань, перспектив та різних сценаріїв. Подробиць розкривати не став, але зазначив, що важливо "діяти активно".
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