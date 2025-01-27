ГУР спростувало "слова Буданова" з закритого засідання Ради

У воєнній розвідці зазначили, що публікація таких заяв шкодить безпеці держави та використовується росіянами у своїх інтересах

Кирило Буданов (Фото: Валентина Поліщук / LIGA.net)

Головне управління розвідки спростувало нібито цитату голови відомства Кирила Буданова з закритого засідання Верховної Ради, про яку напередодні заявило видання "Українська правда".

За даними ЗМІ, Буданов буцімто заявив: якщо до літа не відбудеться серйозних переговорів стосовно закінчення війни, то "далі можуть запуститись дуже небезпечні процеси для самого існування України". Медіа посилається на анонімного учасника зустрічі.

Воєнна розвідка повідомила, що нібито цитата з закритого, із грифом "таємно", засідання Ради не відповідає дійсності.

"Закликаємо усіх представників медіа не поширювати чутки, неперевірену та непідтверджену офіційно інформацію, тим більше щодо питань захисту у війні, які окремі політичні діячі, на жаль, можуть перекручувати у своїх інтересах, використовуючи для цього журналістів", – зазначили у ГУР.

Розвідка наголосила, що поширення будь-яких повідомлень стосовно того, що нібито обговорюється на таємних нарадах за участі воєнно-політичного керівництва, шкодить безпеці держави та використовується росіянами у їхніх інтересах.

24 січня 2025 року Путін заявив про нібито готовність Росії до переговорів зі США щодо закінчення війни проти України. Однак він укотре нагадав, що Зеленський заборонив перемовини з ним. Голова ОП Єрмак відповів, що розмови про Україну без України не буде.

Того ж дня Зеленський зазначив, що Путін хоче маніпулювати прагненням Трампа закінчити війну.