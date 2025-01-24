"Хоче говорити про Україну без України". Путін зажадав розмови з Трампом, у Зеленського відповіли

Голова ОП зазначив, що диктатор хоче домовлятися про долю Європи без Європи й прагне говорити про Україну без України

Володимир Путін (Фото: EPA)

Російський диктатор Володимир Путін відреагував на заяви президента США Дональда Трампа та повідомив про нібито готовність Росії до переговорів зі Штатами щодо закінчення війни проти України й інших питань.

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Путін стверджує, що Росія готова до переговорів з новою американською адміністрацією щодо російсько-української війни. Раніше, на Всесвітньому форумі у Давосі, Трамп радив звернутися до Росії з питанням про мирний договір і зазначав, що Україна готова укласти відповідну угоду.

Стосовно перемовин з Україною, диктатор нарікає на указ президента Володимира Зеленського, який забороняє для української влади контакти з чинним очільником російського режиму.

Також диктатор вчергове повторив пропагандистські штампи про зовнішнє управління й нелегітимність влади України.

Голова адміністрації Зеленського Андрій Єрмак відповів, що Путін намагається просувати ідею переговорів зі США, але він хоче домовлятися про долю Європи без Європи й прагне говорити про Україну без України.

"Цього не буде. Путіну давно потрібно повернутися в реальність самому або його повернуть. Так це не працює в сучасному світі", – зазначив посадовець.

Окрім теми війни, Путін висловив бажання говорити з Трампом і про стратегічну стабільність та економіку, зокрема питання цін на нафту.

Напередодні Трамп заявив, що Саудівська Аравія має зменшити ціни на нафту, аби припинити війну Росії проти України.

Путін вважає, що оскільки США (як і Росія) є одним з найбільших видобувачів і споживачів енергоресурсів, то їм невигідно мати ані зависокі, ані занизькі ціни на них. Диктатор стверджує, що Трамп не буде вводити обмеження, які нашкодять і американській економіці.

Зеленський і Трамп поки що не реагували на нові заяви Путіна.

22 січня Трамп пригрозив Росії: якщо незабаром не буде укладено угоду про закінчення війни проти України, то він запровадить високі податки, мита та санкції на все, що продає РФ.

Таку ідею з радістю зустрів генсек НАТО Рютте. Він сподівається, що Європа тепер також активізується із санкціями, аби "задушити російську економіку" та зменшити військову скарбницю РФ.