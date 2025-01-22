Трамп пригрозив Росії високими податками, тарифами й санкціями, якщо не буде швидкого миру

Заявив, що любить російський народ, тому й робить РФ та Путіну "дуже велику послугу", коли пропонує угоду про припинення війни

Дональд Трамп (Фото: AARON SCHWARTZ / EPA)

Президент США Дональд Трамп пригрозив Росії: якщо незабаром не буде укладено угоду про закінчення війни проти України, то він введе високі податки, мита та санкції на все, що продає РФ. Такий допис американський лідер зробив у своїй соцмережі Truth Social.

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Свою публікацію Трамп почав з заяви, що "не хоче нашкодити Росії", любить російський народ і завжди мав добрі стосунки з диктатором Володимиром Путіним. Президент США заявив про "містифікації" з боку радикально лівих стосовно РФ та поширив пропагандистський штамп про те, що нібито саме Росія допомогла США виграти Другу світову війну, втративши 60 млн осіб.

"Зважаючи на все це, я збираюся зробити Росії, чия економіка зазнає краху, і президенту Путіну дуже велику ПОСЛУГУ. Домовтеся зараз і ЗУПИНІТЬ цю безглузду війну! ВСЕ БУДЕ ТІЛЬКИ ГІРШЕ", – написав президент США (великі літери – як в автора).

За словами Трампа, якщо незабаром угода про закінчення війни не буде укладена, то у нього не буде іншого вибору, окрім як встановити високі податки, мита та санкції на все, що Росія продає Штатам та іншим країнам.

Американський лідер закликав покінчити з цією війною та вчергове заявив, нібито війна б не почалася, якби він був президентом.

"Ми можемо зробити це [закінчити війну] у легкий або важкий спосіб – і легкий спосіб завжди кращий. Настав час "УКЛАСТИ УГОДУ". ЖОДНЕ ЖИТТЯ БІЛЬШЕ НЕ ПОВИННЕ БУТИ ВТРАЧЕНЕ!!!" – підсумував він.