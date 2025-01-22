Зеленський: У миротворчій місії мають бути американці, без них ніхто не буде ризикувати
Президент Володимир Зеленський заявив, що будь-які ефективні миротворчі сили для України повинні містити війська США, про що він звернувся до Дональда Трампа перед можливими переговорами з Росією. Таку заяву український лідер зробив в інтерв'ю агенції Bloomberg.
Зеленський заявив, що у європейських союзників недостатньо солдатів, щоб створити реалістичний стримувальний фактор для диктатора Володимира Путіна, і будь-яке інше рішення ризикує створити розбіжності всередині НАТО.
"Ця [миротворча місія] не може бути без Сполучених Штатів. Навіть якщо деякі європейські друзі думають, що це можливо, ні, цього не може бути. Ніхто не буде ризикувати без Сполучених Штатів", — зазначив голова держави.
Напередодні президент заявив, що буде потрібно щонайменше 200 000 європейських миротворців, щоб запобігти новому нападу Росії після будь-якої угоди про припинення вогню.
У грудні видання The Wall Street Journal з посиланням на свої джерела заявляло, що Трамп хоче, щоб європейські війська були присутні в Україні для спостереження за можливим припиненням вогню у майбутньому.
- 16 січня Зеленський зазначив, що говорити про чисельність миротворців в Україні ще зарано. Деталі слід обговорити зі США.
- Кір Стармер сказав, що не хоче "забігати наперед", але під час зустрічі із Зеленським він дав зрозуміти, що Велика Британія готова "відіграти повноцінну роль" у цьому питанні.