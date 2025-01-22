Зеленський: У миротворчій місії мають бути американці, без них ніхто не буде ризикувати

"Ця [місія] не може бути без Сполучених Штатів. Навіть якщо деякі європейські друзі думають, що це можливо, ні, цього не може бути", — вважає президент

Володимир Зеленський (Фото: MICHAEL BUHOLZER / EPA)

Президент Володимир Зеленський заявив, що будь-які ефективні миротворчі сили для України повинні містити війська США, про що він звернувся до Дональда Трампа перед можливими переговорами з Росією. Таку заяву український лідер зробив в інтерв'ю агенції Bloomberg.

Підписуйтесь на корисний легкий контент в Instagram

Зеленський заявив, що у європейських союзників недостатньо солдатів, щоб створити реалістичний стримувальний фактор для диктатора Володимира Путіна, і будь-яке інше рішення ризикує створити розбіжності всередині НАТО.

"Ця [миротворча місія] не може бути без Сполучених Штатів. Навіть якщо деякі європейські друзі думають, що це можливо, ні, цього не може бути. Ніхто не буде ризикувати без Сполучених Штатів", — зазначив голова держави.

Напередодні президент заявив, що буде потрібно щонайменше 200 000 європейських миротворців, щоб запобігти новому нападу Росії після будь-якої угоди про припинення вогню.

У грудні видання The Wall Street Journal з посиланням на свої джерела заявляло, що Трамп хоче, щоб європейські війська були присутні в Україні для спостереження за можливим припиненням вогню у майбутньому.