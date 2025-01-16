Стармер: Британія відіграватиме повноцінну роль у миротворчій місії в Україні

Він зазначив, що російська агресія має наслідки і для Великої Британії

Володимир Зеленський та Кір Стармер (Фото: ОП)

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що країна має намір брати участь у будь-яких мирних ініціативах, зокрема шляхом розгортання британських військ в Україні. Про це він сказав у коментарі Sky News.

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Британський прем'єр зазначив, що не хоче "забігати наперед", але під час зустрічі з українським лідером Володимиром Зеленським він дав зрозуміти, що Велика Британія готова "відіграти повноцінну роль".

Також, за словами Стармера, повномасштабна війна Росії – загроза не лише суверенітету України, а й негативно впливає на Британію. Він указав, зокрема, на кризу вартості життя.

"Йдеться про те, як це вплине на Сполучене Королівство і наші цінності, нашу свободу, нашу демократію. Тому що, якщо Росія досягне успіху в цій агресії, це впливатиме на всіх нас протягом дуже, дуже довгого часу", – наголосив Британський прем'єр.