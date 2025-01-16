Стармер: Британія відіграватиме повноцінну роль у миротворчій місії в Україні
Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що країна має намір брати участь у будь-яких мирних ініціативах, зокрема шляхом розгортання британських військ в Україні. Про це він сказав у коментарі Sky News.
Британський прем'єр зазначив, що не хоче "забігати наперед", але під час зустрічі з українським лідером Володимиром Зеленським він дав зрозуміти, що Велика Британія готова "відіграти повноцінну роль".
Також, за словами Стармера, повномасштабна війна Росії – загроза не лише суверенітету України, а й негативно впливає на Британію. Він указав, зокрема, на кризу вартості життя.
"Йдеться про те, як це вплине на Сполучене Королівство і наші цінності, нашу свободу, нашу демократію. Тому що, якщо Росія досягне успіху в цій агресії, це впливатиме на всіх нас протягом дуже, дуже довгого часу", – наголосив Британський прем'єр.
- 16 січня під час Візиту Стармера до Києва Україна та Велика Британія підписали угоду про співпрацю на 100 років. Цей договір передбачає створення спільних флотилій.
- Крім того, Велика Британія передає Україні 150 одиниць артилерії та нову мобільну систему ППО.
- Президент Зеленський на зустрічі зазначив, що говорити про чисельність миротворців в Україні ще зарано. Деталі слід обговорити зі США.