Британія передає Україні 150 одиниць артилерії та нову мобільну систему ППО
Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер оголосив про передання Україні артилерії британського виробництва, а також нової мобільної системи протиповітряної оборони. Його слова на пресконференції з президентом Володимиром Зеленським передає агенція "Інтерфакс-Україна".
Йдеться про передання 150 одиниць артилерії, виробленої в Британії.
Також Лондон поставить нову мобільну систему ППО, виробництво якої профінансовано спільно з Данією.
Окрім цього, він повідомив про подальші плани підготовки українських військових спільно із союзниками.
- Напередодні, вранці 16 січня, британський прем'єр прибув до Києва з першим офіційним візитом під час перебування на цій посаді. З потяга його зустрічав посол України в Британії Залужний.
- Згодом Зеленський та Стармер підписали угоду про 100-річне партнерство між країнами. Документ передбачає подальшу військову допомогу Києву.