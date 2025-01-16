Британія передає Україні 150 одиниць артилерії та нову мобільну систему ППО
Кір Стармер (Фото: TOLGA AKMEN / EPA)

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер оголосив про передання Україні артилерії британського виробництва, а також нової мобільної системи протиповітряної оборони. Його слова на пресконференції з президентом Володимиром Зеленським передає агенція "Інтерфакс-Україна".

Йдеться про передання 150 одиниць артилерії, виробленої в Британії.

Також Лондон поставить нову мобільну систему ППО, виробництво якої профінансовано спільно з Данією.

Окрім цього, він повідомив про подальші плани підготовки українських військових спільно із союзниками.

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