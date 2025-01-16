Україна та Британія підписали угоду про співпрацю на 100 років

Володимир Зеленський та Кір Стармер (Ілюстративне фото з 2024 року: EPA)

Президент Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер підписали угоду про 100-річне партнерство між країнами. Про це повідомляє Укрінформ.

"Сьогодні дійсно історичний день. Відносини України та Великої Британії близькі як ніколи. Ми вийшли на новий рівень, це більше, ніж стратегічні відносини. Ми підписали Угоду про 100-річне партнерство", – заявив голова української держави.

Зокрема, цей документ має поглибити двосторонні відносини в оборонній сфері, а також передбачає подальшу військову допомогу Києву.

ДОПОВНЕНО. Згодом на сайті Офісу президента з'явився текст угоди.

Згідно з документом, Україна та Британія будуть поглиблювати оборонне співробітництво, зміцнювати свої військові та оборонно-промислові спроможності, зокрема йдеться про розвиток збройних сил та співпрацю між оборонно-промисловими базами.

Також договір передбачає посилення системи оборонних закупівель України та передання технологій між Києвом та Лондоном для спільного виробництва оборонної продукції (зокрема у межах спільних ініціатив). Особлива увага приділятиметься інноваціям та посиленню прав інтелектуальної власності на передані технології, а також сторони узгоджуватимуть їх з вимогами НАТО.

Також угода охоплює сфери науки, енергетики та торгівлі. Його почали розробляти з серпня 2024 року.

Газета The Guardian зауважувала, що цей документ укладається на тлі побоювань, що США можуть почати згортати свою підтримку Україні.

Раніше, 9 січня, Зеленський заявив, що під час візиту Стармера до Києва обговорюватиметься ідея розміщення іноземних військ в Україні. Президент зазначив, що Британія "дивиться позитивно" на цю ініціативу.

Напередодні, вранці 16 січня, британський прем'єр прибув до Києва з першим офіційним візитом під час перебування на цій посаді. З потяга його зустрічав посол України в Британії Залужний.

Також в Україну з візитом прибув міністр оборони Італії Крозетто, який планує провести низку робочих зустрічей.