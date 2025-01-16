Не тільки Стармер. До Києва прибув міністр оборони Італії

Гвідо Крозетто (ліворуч) на фото Міноборони Італії

Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто прибув до Києва, де проведе низку офіційних зустрічей. Про візит повідомили у самому оборонному відомстві.

Інших деталей наразі не повідомляється.

Раніше, 9 січня, президент Володимир Зеленський прибув до Італії та зустрівся з прем'єр-міністеркою країни Джорджею Мелоні. Серед іншого, політики обговорювали допомогу в захисті українських людей, міст і сіл від російських ударів, таких як завданий напередодні по Запоріжжю.

Уже 11 січня до України прибула делегація Агенції з питань оборонної промисловості Міноборони Італії. Серед іншого, на офіційній зустрічі обговорювалася можливість використання доходів від заморожених російських активів, зокрема для купівлі систем протиповітряної оборони та боєприпасів до них.

Окрім італійського міністра оборони, вранці 16 січня до Києва із першим візитом на посаді прибув прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер.

У вересні 2024 року міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні заявив, що найближчим часом Рим передасть Україні другу батарею протиповітряної оборони SAMP-T.