До Зеленського в Київ прибув прем'єр Британії: що на порядку денному

Стармер обговорить із Зеленським, зокрема, і можливість входження британських військ до складу післявоєнних миротворчих місій

Кір Стармер (Фото: ЕРА)

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер 16 січня прибув до України. Про це повідомляє The Guardian.

Слідкуйте за перевіреними новинами тепер і у WhatsApp

Він приїхав, щоб зустрітися з президентом Володимиром Зеленським вперше після того, як увійшов на Даунінг-стріт.

Очікується, що Україна і Британія підпишуть угоду про партнерство для поглиблення теперішніх оборонних відносин із пропозицією подальшої військової допомоги Києву на тлі побоювань, що США можуть почати згортати свою підтримку.

Також Стармер обговорить, які гарантії безпеки Велика Британія може запропонувати Києву, включно з можливістю входження британських військ до складу післявоєнних миротворчих місій.

"Амбіції Путіна вирвати Україну від її найближчих партнерів були монументальним стратегічним провалом. Натомість ми ближчі, ніж будь-коли, і це партнерство виведе цю дружбу на новий рівень", – сказав Стармер.

Як передає АР, Стармер і Зеленський підпишуть у Києві угоду про "100-річне партнерство", яка охоплюватиме такі сфери як оборона, наука, енергетика та торгівля.

Переговори щодо цієї угоди розпочалися в серпні 2024-го.

У вівторок, 14 січня, до Києва неанонсовано прибув міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус.

Він повідомив, що наразі у бюджеті країни немає коштів на новий пакет допомоги Україні на 3 млрд євро.

Читайте також: Британія одночасно зі США вдарила санкціями по найбільших нафтових компаніях Росії