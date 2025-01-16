К Зеленскому в Киев прибыл премьер Британии: что в повестке дня

Стармер обсудит с Зеленским, в том числе и возможность вхождения британских войск в состав послевоенных миротворческих миссий

Кир Стармер (Фото: ЕРА)

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер 16 января прибыл в Украину. Об этом сообщает The Guardian.

Он приехал встретиться с президентом Владимиром Зеленским впервые после того, как зашел на Даунинг-стрит.

Ожидается, что Украина и Британия подпишут соглашение о партнерстве для углубления существующих оборонных отношений с предложением о дальнейшей военной помощи Киеву на фоне опасений, что США могут начать сворачивать свою поддержку.

Также Стармер обсудит, какие гарантии безопасности Великобритания может предложить Киеву, включая возможность вхождения британских войск в состав послевоенных миротворческих миссий.

"Амбиции Путина вырвать Украину от ее ближайших партнеров были монументальным стратегическим провалом. В то же время мы ближе, чем когда-либо, и это партнерство выведет эту дружбу на новый уровень", – сказал Стармер.

Как передает АР, Стармер и Зеленский подпишут в Киеве соглашение о "100-летнем партнерстве", которое будет охватывать такие сферы как оборона, наука, энергетика и торговля.

Переговоры об этом соглашении начались в августе 2024 года.

Во вторник, 14 января, в Киев неанонсировано прибыл министр обороны Германии Борис Писториус.

Он сообщил, что в настоящее время в бюджете страны нет средств на новый пакет помощи Украине на 3 млрд евро.

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