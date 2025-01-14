Писториус о пакете помощи Украине на 3 млрд евро: Есть проблема бюджета

Немецкий министр подчеркнул, что в целом по этому вопросу он настроен оптимистично, переговоры продолжаются

Борис Писториус (Фото: x.com/BMVg_Bundeswehr)

Глава Минобороны Германии Борис Писториус отметил, что в настоящее время в бюджете страны нет средств на новый пакет помощи Украине на 3 млрд евро. Однако продолжаются внутренние переговоры, чтобы его предоставить, сказал он на встрече в Киеве с президентом Владимиром Зеленским.

"Хочу подчеркнуть, что независимо от того, какое правительство придет после 23 февраля (досрочных выборов), поддержка Германии для Украины останется надежной, крепкой, решительной. Нет сомнений в этом", – сказал немецкий министр.

По словам Писториуса, у правительства есть фискальная проблема относительно средств, которую необходимо решить. Он отметил, что другие демократические партии, которые могут стать частью будущего правительства, показывают готовность двигаться в этом направлении.

"Все еще мы не завершили по состоянию на сейчас наш переговорный процесс в рамках правительства. Мы работаем над этим и я оптимистично настроен", – подчеркнул немецкий министр.