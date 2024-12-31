Шольц пообещал в 2025 году поддерживать Украину "как никто другой в Европе"

В то же время, немецкий канцлер подчеркнул, что Берлин будет поддерживать Украину так, чтобы "не допустить эскалации конфликта"

Олаф Шольц (Фото: ЕРА/MICHELE TANTUSS)

Канцлер Германии Олаф Шольц в новогоднем обращении вспомнил Украину, заверив, что в 2025 году Берлин будет поддерживать ее "как никто другой в Европе". Его цитирует Zeit.

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Он подчеркнул, что Берлин и дальше будет поддерживать Украину, "как никто другой в Европе", при этом "сохраняя холодную голову", чтобы не допустить эскалации конфликта.

"Многие граждане смотрят на жестокую захватническую войну России против Украины с растущим чувством тревоги. Уверяю, что мы не оставим Украину в беде и будем поддерживать ее, как никто другой в Европе", – сказал немецкий канцлер.