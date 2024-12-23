Рютте не нравится, что Зеленский критикует Шольца за Taurus. Считает это "несправедливым"

Генсек НАТО рассказал, что говорил украинскому президенту, что тот не должен критиковать немецкого канцлера

Владимир Зеленский и Марк Рютте (Фото: Rutte/Х)

Генсек НАТО Марк Рютте считает несправедливым, когда президент Владимир Зеленский критикует немецкого канцлера Олафа Шольца за отказ того поставлять Украине дальнобойное оружие. Об этом пишет Reuters.

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"Я часто говорил Зеленскому, что он должен прекратить критиковать Олафа Шольца, потому что я считаю это несправедливым", – сказал Рютте.

В то же время генсек Североатлантического альянса признал, что он, в отличие от немецкого канцлера, поставлял бы в Украину дальнобойные крылатые ракеты Taurus и дал бы добро на удары ими вглубь РФ.

Рютте подчеркнул, что такие возможности очень важны для Украины, однако добавил, что не ему решать, как должны поступать страны Запада.