Рютте не нравится, что Зеленский критикует Шольца за Taurus. Считает это "несправедливым"
Генсек НАТО Марк Рютте считает несправедливым, когда президент Владимир Зеленский критикует немецкого канцлера Олафа Шольца за отказ того поставлять Украине дальнобойное оружие. Об этом пишет Reuters.
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"Я часто говорил Зеленскому, что он должен прекратить критиковать Олафа Шольца, потому что я считаю это несправедливым", – сказал Рютте.
В то же время генсек Североатлантического альянса признал, что он, в отличие от немецкого канцлера, поставлял бы в Украину дальнобойные крылатые ракеты Taurus и дал бы добро на удары ими вглубь РФ.
Рютте подчеркнул, что такие возможности очень важны для Украины, однако добавил, что не ему решать, как должны поступать страны Запада.
- Шольц неоднократно выступал против предоставления Украине ракет Taurus, в частности, якобы, чтобы не допустить войны НАТО с Россией.
- 15 декабря сообщалось, что в новой программе партии Шольца хотят прописать положение о непредоставлении Украине дальнобойных ракет Taurus.
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