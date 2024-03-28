Шольц отрицает передачу Taurus Украине: Мне важно, чтобы не началась война России с НАТО

Отметил, что Германия также не будет отправлять своих военных в Украину

Олаф Шольц (Фото: EPA)

Немецкий канцлер Олаф Шольц в контексте отказа предоставить дальнобойные ракеты Taurus Украине заявил, что важным для него остается "не эскалировать" войну до столкновения России и НАТО. В то же время Германия потратила на помощь Украине более 28 млн евро, рассказал он в интервью Märkische Allgemeine Zeitung.

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"... Как глава правительства я должен взять на себя ответственность в вопросах войны и мира, а также в вопросах безопасности в Европе – и это также касается вопроса Taurus. Кроме мощной поддержки Украины, для меня остается важным одно: мы сделаем все возможное, чтобы война не эскалировалась, то есть [не началась] война между Россией и НАТО", – сказал он.

Шольц отметил, что Германия также не будет отправлять своих военных в Украину.

С каждой передачей оружия Украине ФРГ будет тщательно взвешивать, что это будет означать в контексте эскалации, пояснил Шольц.

"Поэтому я решил так, как решил (относительно Taurus. – Ред.)", – отметил глава немецкого правительства.

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В то же время, отметил он, Германия "больше чем любая другая страна Европы" поддерживает Украину оружием и боеприпасами – и только на это потратила более 28 млрд евро.

Шольц отметил, что эта сумма "больше, чем у многих других стран вместе взятых".

"И мы будем делать это столько, сколько нужно. Это показывает Путину, что он не должен просто ждать, пока все остальные откажутся от своей поддержки", – подытожил канцлер.

СПРАВКА. Taurus KEPD 350/150 – дозвуковая авиационная оперативно-тактическая крылатая ракета большой дальности класса "воздух-поверхность" для высокоточных ударов и поражения высокозащищенных и углубленных целей без захода ракетоносителя в зону ПВО противника. Базовая модель KEPD-350 имеет тандемную бетонобойную боевую часть массой 481 кг, вес взрывчатого вещества – около 50 кг. Масса заправленной – 1360 кг, пустой – 1080 кг. Предельная дальность полета – не менее 500 км. Больше об этих ракетах LIGA.net писала здесь.

В октябре 2023 года канцлер ФРГ заявил, что причинами отказа от передачи Украине крылатых ракет Taurus являются "конституционные ограничения и риск эскалации войны".

Уже 17 февраля 2024 года он ответил на тот же вопрос по-другому. Сказал, что нужен "лучший момент" для этого. 26 февраля он заявил, что отказ обоснован "риском вовлечения Германии к войне".

13 марта генеральный секретарь СДП Германии Кюнерт призвал прекратить дискуссию о поставках Украине крылатых ракет Taurus.

15 марта стало известно, что министр иностранных дел Германии Бербок кулуарно пытается убедить Шольца передать Украине крылатые ракеты Taurus.

26 марта глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что получает от Берлина "раздраженные комментарии", когда Украина призывает Германию передать дальнобойные крылатые ракеты Taurus.

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