Шольц отрицает передачу Taurus Украине: Мне важно, чтобы не началась война России с НАТО
Немецкий канцлер Олаф Шольц в контексте отказа предоставить дальнобойные ракеты Taurus Украине заявил, что важным для него остается "не эскалировать" войну до столкновения России и НАТО. В то же время Германия потратила на помощь Украине более 28 млн евро, рассказал он в интервью Märkische Allgemeine Zeitung.
"... Как глава правительства я должен взять на себя ответственность в вопросах войны и мира, а также в вопросах безопасности в Европе – и это также касается вопроса Taurus. Кроме мощной поддержки Украины, для меня остается важным одно: мы сделаем все возможное, чтобы война не эскалировалась, то есть [не началась] война между Россией и НАТО", – сказал он.
Шольц отметил, что Германия также не будет отправлять своих военных в Украину.
С каждой передачей оружия Украине ФРГ будет тщательно взвешивать, что это будет означать в контексте эскалации, пояснил Шольц.
"Поэтому я решил так, как решил (относительно Taurus. – Ред.)", – отметил глава немецкого правительства.
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В то же время, отметил он, Германия "больше чем любая другая страна Европы" поддерживает Украину оружием и боеприпасами – и только на это потратила более 28 млрд евро.
Шольц отметил, что эта сумма "больше, чем у многих других стран вместе взятых".
"И мы будем делать это столько, сколько нужно. Это показывает Путину, что он не должен просто ждать, пока все остальные откажутся от своей поддержки", – подытожил канцлер.
СПРАВКА. Taurus KEPD 350/150 – дозвуковая авиационная оперативно-тактическая крылатая ракета большой дальности класса "воздух-поверхность" для высокоточных ударов и поражения высокозащищенных и углубленных целей без захода ракетоносителя в зону ПВО противника. Базовая модель KEPD-350 имеет тандемную бетонобойную боевую часть массой 481 кг, вес взрывчатого вещества – около 50 кг. Масса заправленной – 1360 кг, пустой – 1080 кг. Предельная дальность полета – не менее 500 км.
- В октябре 2023 года канцлер ФРГ заявил, что причинами отказа от передачи Украине крылатых ракет Taurus являются "конституционные ограничения и риск эскалации войны".
- Уже 17 февраля 2024 года он ответил на тот же вопрос по-другому. Сказал, что нужен "лучший момент" для этого. 26 февраля он заявил, что отказ обоснован "риском вовлечения Германии к войне".
- 13 марта генеральный секретарь СДП Германии Кюнерт призвал прекратить дискуссию о поставках Украине крылатых ракет Taurus.
- 15 марта стало известно, что министр иностранных дел Германии Бербок кулуарно пытается убедить Шольца передать Украине крылатые ракеты Taurus.
- 26 марта глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что получает от Берлина "раздраженные комментарии", когда Украина призывает Германию передать дальнобойные крылатые ракеты Taurus.
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